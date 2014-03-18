Против украинских военных в Крыму уже применяют огнестрельное оружие - ВМС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на селекторном совещании командующий Военно-морскими силами Украины контр-адмирал Сергей Гайдук.

“В последнее время участились случаи силового демонстративного захвата воинских частей с применением оружия, как огнестрельного, так и травматического”, - сказал контр-адмирал.

Также он добавил, что в Симферополе был ранен украинский офицер: “В Симферополе офицер имеет два пулевых ранения в ногу. Ему оказана медицинская помощь, угрозы для жизни нет”.Читайте такжеОккупанты штурмуют военный топографический центр в Симферополе - журналист

Кроме того, Гайдук рассказал, что российские военнослужащие в Крыму минируют подходы к воинской части в Феодосийском гарнизоне.

В целом, по его словам, на полуострове участились случаи похищения офицеров.

«В данное время зафиксировано похищение 5 офицеров. Двух офицеров нам удалось вернуть, а трое удерживаются так называемыми силами «самообороны Крыма», - сказал Гайдук.Читайте такжеСегодня в Симферополе похоронят замученного крымского татарина

Также он добавил, что зафиксированы случаи вандализма и циничного обращения с военно-медицинскими объектами и персоналом.

«Осуществлены три попытки силового влияния на симферопольский госпиталь и на севастопольский», - сказал контр-адмирал.