Госдума РФ поддержала крымских сепаратистов

Госдума России приняла заявление «О ситуации в Республике Крым», где приветствует «свободное волеизъявление» народа Крыма на референдуме 16 марта о вхождении Республики Крым и города Севастополя в состав Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, за этот документ проголосовал 441 российский депутат.

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Депутаты Госдумы выражают уверенность в том, что «органы государственной власти и управления Республики Крым будут поддерживать на ее территории мир, межнациональное и межконфессиональное согласие и языковое многообразие, сложившееся на данной территории».

Кроме того, заявляется, что Государственная дума своими решениями и действиями будет способствовать социально-экономическому развитию Республики Крым и стабильности на данной территории в переходный период.

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Как сообщал УНИАН, 17 марта нелегитимный парламент Крыма провозгласил регион независимым суверенным государством- Республикой Крым - и обратился к России с предложением о принятии Республики Крым в состав РФ в качестве нового субъекта со статусом республики.

За постановление «О независимости Крыма» проголосовали 85 депутатов (всего в парламенте 100 депутатов).

17 марта Президент России Владимир Путин подписал указ «О признании Республики Крым», согласно которому его признано независимым государством.

Справка УНИАН. 15 марта Верховная Рада Украины приняла решение о досрочном прекращении полномочий Верховной рады АРК.

16 марта при военной и политической поддержке Российской Федерации в Крыму состоялся неконституционный и непризнанный миром референдум о самоопределении Крыму. По данным председателя республиканской комиссии по проведению референдума Михаила Малышева, 1 млн. 233 тыс. человек, или 96,77%принявших участие в голосовании, высказались за присоединение Крыма к России.

Также 16 марта в Конституционный суд Украины поступило конституционное представление и.о. Президента Украины, председателя Верховной Рады Александра Турчинова относительно постановления парламента Крыма „О Декларации о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя“ от 11 марта.