Нелегитимная Рада АРК провозгласила Крым независимым государством

Нелегитимный парламент АРК на заседании в понедельник провозгласил регион независимым суверенным государством - Республикой Крым – и обратился к Российской Федерации с предложением о принятии Республики Крым в состав РФ в качестве нового субъекта со статусом республики.

Читайте такжеКрым переходит на московское времяКак передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-центр крымского парламента.

Как говорится в сообщении, за постановление «О независимости Крыма» проголосовали 85 депутатов (всего в парламенте - 100 депутатов). Постановление вступает в силу со дня принятия.

Как отмечается, «парламент Крыма решил:

1. Провозгласить Крым независимым суверенным государством – Республикой Крым, в которой город Севастополь имеет особый статус.

Республика Крым намерена строить свои отношения с другими государствами на основе равенства, мира, добрососедства, иных общепризнанных принципов политического, экономического и культурного сотрудничества между странами.

Республика Крым обращается к Организации Объединенных Наций, ко всем государствам мира с призывом признать независимое государство, созданное народами Крыма.

2. Со дня вступления в силу настоящего Постановления на территории Республики Крым не применяется законодательство Украины, не исполняются решения Верховной Рады Украины и иных государственных органов Украины, принятые после 21 февраля 2014 года.

Законодательство Украины, кроме указанного в абзаце первом настоящего пункта, применяется на территории Республики Крым до соответствующих нормативных актов Республики Крым.

3. Деятельность государственных органов Украины на территории Крыма прекращается, их полномочия, имущество и денежные средства переходят к государственным органам Республики Крым, определенным Правительством Республики Крым.

4. В целях защиты прав и свобод граждан и субъектов экономической деятельности суды Украины на территории Республики Крым продолжают функционировать, при этом их решения, касающиеся применения законодательства Украины на территории Крыма, не должны противоречить настоящему Постановлению.

Высшими судебными органами на территории Крыма являются соответствующие апелляционные суды, находящиеся на территориях Республики Крым и города с особым статусом Севастополя.

5. Все учреждения, предприятия и иные организации, учрежденные Украиной или с ее участием на территории Крыма, становятся учреждениями, предприятиями и иными организациями, учрежденными Республикой Крым.

6. Государственная собственность Украины, находящаяся на день принятия настоящего постановления на территории Республики Крым, является государственной собственностью Республики Крым.

7. Собственность профсоюзных и иных общественных организаций Украины, находящаяся на день принятия настоящего Постановления на территории Республики Крым, является собственностью подразделений соответствующих организаций, находящихся в Республике Крым, а если таковых не имеется – государственной собственностью Республики Крым.

8. Республика Крым в лице Верховной Рады Автономной Республики Крым обращается к Российской Федерации с предложением о принятии Республики Крым в состав Российской Федерации в качестве нового субъекта Российской Федерации со статусом республики».

Как сообщал УНИАН, 15 марта Верховная Рада Украины приняла решение о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады АР Крым.

16 марта при военной и политической поддержке Российской Федерации в Крыму состоялся неконституционный и не признанный миром референдум о самоопределении Крыма. По данным главы республиканской комиссии по проведению референдума Михаила Малышева, 1 млн 233 тыс. чел., или 96,77%, принявших участие в голосовании, высказались за присоединение Крыма к России.

Также 16 марта в Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление и.о. Президента Украины, председателя Верховной Рады Александра Турчинова относительно конституционности постановления Верховного Совета Крыма „О Декларации о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя“ от 11 марта № 1727-6/14.

Как сообщается, 11 марта парламент Крыма принял «декларацию о независимости автономной республики и Севастополя».

В декларации три пункта: в случае, если в результате прямого волеизъявления народов Крыма 16 марта будет принято решение о вхождении Крыма, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь, в состав России, Крым после референдума будет объявлен независимым и суверенным государством с республиканской формой правления;

Республика Крым будет демократическим, светским и многонациональным государством, которое обязуется поддерживать мир, межнациональное и межконфессиональное согласие на своей территории;

Республика Крым как независимое и суверенное государство в случае соответствующих результатов референдума обратится к РФ с предложением о включении Республики Крым на основании соответствующего межгосударственного договора в состав РФ в качестве нового субъекта федерации. Декларацию также поддержал городской совет Севастополя, утверждает ВС Крыма.