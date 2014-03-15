ВР распустила парламент Крыма

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 278 народных депутатов из 296, зарегистрированных в сессионном зале.

В частности, от Партии регионов - 19 народных депутатов, “Батькивщины” - 83, “Суверенной Украины” - 30, “Экономического развития” - 30, “Свободы” - 35, КПУ - 0, внефракционных - 4.

Читайте такжеСепаратисты Крыма не признают решения КС о незаконности референдумаВ то же время трое депутатов, среди которых Лилия Гриневич и Домбровский, заявили, что их карточки во время голосования не сработали.

В постановлении отмечается, что, в соответствии с пунктом 28 части первой статьи 85 Конституции Украины, абзаца пятого части первой статьи 22 Конституции Автономной Республики Крым, части шестой статьи 4 Закона Украины «О Верховном совете Автономной Республики Крым», учитывая заключение Конституционного суда Украины в решении № 2-рп/2014 от 14 марта 2014 года по делу о проведении местного референдума в АРК относительно нарушения Верховным Советом Крыма Конституции Украины, Верховная Рада Украины постановляет досрочно прекратить полномочия Верховного Совета Автономной Республики Крым.

Это постановление вступает в силу с момента его принятия.

Также депутаты поддержали предложение поручить профильному комитету ВР подготовить предложения относительно назначения выборов в парламент Крыма.

Как сообщал УНИАН, Верховный Совет Крыма 6 марта принял решение присоединить Крым к РФ и вынес на референдум 16 марта два альтернативных вопроса: 1) Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации? 2) Вы за возобновление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?

Власти Украины считают крымский референдум неконституционным. Такого же мнения придерживаются и мировые лидеры. Референдум признает лишь официальная Москва.

14 марта КС Украины признал неконституционным решение Крымского парламента о проведении референдума.

Решение КС обязательно для выполнению на территории Украины, окончательное и не может быть обжаловано.