Путин подписал указ о признании Крыма независимым государством

20:26, 17 марта 2014
Политика
2 0

Президент России Владимир Путин подписал указ "О признании Республики Крым", в соответствии с которым полуостров признан РФ независимым государством

Путін / REUTERS

"Учитывая волеизъявление народов Крыма на общекрымском референдуме, состоявшемся 16 марта 2014 года, признать Республику Крым, в которой город Севастополь имеет особый статус, в качестве суверенного и независимого государства ...Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в тексте указа, передают РИА Новости. 

Читайте такжеЕС посоветовал Украине и дальше «сдержанно реагировать» на аннексию Крыма

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин 18 марта выступит перед палатами Федерального собрания в связи с обращением Крыма и Севастополя о принятии в состав России. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter