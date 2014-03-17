Путин подписал указ о признании Крыма независимым государством

"Учитывая волеизъявление народов Крыма на общекрымском референдуме, состоявшемся 16 марта 2014 года, признать Республику Крым, в которой город Севастополь имеет особый статус, в качестве суверенного и независимого государства ...Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в тексте указа, передают РИА Новости.

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Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин 18 марта выступит перед палатами Федерального собрания в связи с обращением Крыма и Севастополя о принятии в состав России.