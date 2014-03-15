В Севастополе из храма похитили греко-католического священника
В Севастополе неизвестные похитили греко-католического священника: неизвестные вооруженные люди похитили и вывезли в неизвестном направлении отца Николая Квича, священника прихода.
Об этом сообщает Департамент информации УГКЦ.
«Только что о. Любомир Яворский, заместитель руководителя Департамента Патриаршей курии УГКЦ по делам душпастырства силовых структур Украины сообщил о том, что сегодня непосредственно из церкви епархии Успения Пресвятой Богородицы г. Севастополе неизвестные вооруженные люди похитили и вывезли в неизвестном направлении отца Николая Квича, пароха епархии», - говорится в сообщении.
Также отмечается, что эту информацию подтвердили прихожане, которые были на богослужении.
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Известно, что в течение марта 2014 года священники УГКЦ получали угрозы с требованием покинуть территорию Крыма. «Но все душпастыри решили не покидать своих верующих, особенно в такое сложное время», - сообщили в Департаменте информации УГКЦ и отметили, что отец Николай, кроме обязанностей пароха, исполняет в Крыму обязанности Главного военного капеллана УГКЦ. «Это, – по мнению о. Яворского, – могло стать причиной таких действий вооруженной "самообороны Крыма" в отношении него».
Место пребывания священника до сих пор неизвестно. На телефонные звонки он не отвечает.