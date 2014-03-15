В Севастополе из храма похитили греко-католического священника

Об этом сообщает Департамент информации УГКЦ.

«Только что о. Любомир Яворский, заместитель руководителя Департамента Патриаршей курии УГКЦ по делам душпастырства силовых структур Украины сообщил о том, что сегодня непосредственно из церкви епархии Успения Пресвятой Богородицы г. Севастополе неизвестные вооруженные люди похитили и вывезли в неизвестном направлении отца Николая Квича, пароха епархии», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что эту информацию подтвердили прихожане, которые были на богослужении.

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Известно, что в течение марта 2014 года священники УГКЦ получали угрозы с требованием покинуть территорию Крыма. «Но все душпастыри решили не покидать своих верующих, особенно в такое сложное время», - сообщили в Департаменте информации УГКЦ и отметили, что отец Николай, кроме обязанностей пароха, исполняет в Крыму обязанности Главного военного капеллана УГКЦ. «Это, – по мнению о. Яворского, – могло стать причиной таких действий вооруженной "самообороны Крыма" в отношении него».

Место пребывания священника до сих пор неизвестно. На телефонные звонки он не отвечает.