Туск заявил, что Украина может подписать Ассоциацию с ЕС уже в конце марта

Глава правительства Польши Дональд Туск прогнозирует подписание политической части Соглашения об ассоциации Украины с Европейский Союзом до конца этого месяца, но после запланированного на 21 марта Совета Евросоюза.

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

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"День подписания выберем вместе с Киевом, не вижу причин, чтобы что-то дожимать силой. Как будем готовы, так подпишем. Я бы очень хотел, чтобы это произошло в марте", - сказал он.

Туск отметил, что подписание вряд ли состоится перед запланированным на следующую пятницу заседанием Совета ЕС, объяснив это тем, что Киев, в частности, сейчас очень занят из-за событий в Крыму.

Как сообщал УНИАН, в минувшие выходные глава МИД Украины Андрей Дещица выразил надежду, что политическая часть Соглашения об ассоциации с ЕС будет подписана 17 марта во время встречи глав МИД государств европейского сообщества или 21 марта - на второй день саммита на уровне глав государств.

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В то же время 10 марта пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Кэтрин Эштон Майя Косьянчич сказала, что ЕС и Украина еще не определили дату и место подписания политической части Соглашения об ассоциации, работа над этим вопросом еще продолжается.

"Насколько я знаю, дата еще не определена на этот момент. Но это должно быть решено в приоритетном порядке. Но пока даты нет", - сказала Косьянчич.