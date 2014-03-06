ЕС готов подписать политическую часть Соглашения об ассоциации до 25 мая - Баррозу

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Баррозу заявил на пресс-конференции после экстренного саммита ЕС, который обсуждал ситуацию в Крыму.

“Мы не только еще раз подчеркнули нашу готовность подписать Соглашение об ассоциации с Украиной, но в качестве приоритетной задачи решили в срочном порядке очень быстро подписать общие принципы и политическую часть Соглашения об ассоциации, включая положение об общей внешней политике и политике безопасности”, - сказал он.

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Баррозу отметил, что это связано с кризисом в Крыму, который является “самой серьезной ситуацией на европейском континенте в вопросе мира и стабильности за много лет”

Как сообщал УНИАН, Соглашение об ассоциации ЕС и Украины было парафировано в марте 2012 года.

21 ноября 2013 г. Кабинет министров Украины своим распоряжением принял решение прекратить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

После этого в Украине начались массовые акции протеста.

28 февраля Окружной административный суд Киева признал противоправным распоряжение Кабинета министров Николая Азарова о прекращении работы над Соглашением об ассоциации с Европейским Союзом.

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2 марта министр экономического развития и торговли Павел Шеремета на своей странице в Facebook сообщил, что украинское правительство обновило работу над подготовкой Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Сегодня после саммита ЕС премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что Украина готова как можно скорее подписать Соглашение об ассоциации с ЕС.