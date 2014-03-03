Опубликовано видео, как хваленый российский «Тигр» не может переехать через бордюр в Крыму

Очевидцы сняли на видео момент, когда новейший российский бронеавтомобиль «Тигр», участвующий в блокаде 26 бригады ВС Украины в поселке Перевальный, чуть не застрял при попытке переехать через обыкновенный бордюр.

В блокаде украинских военных участвуют 12 КАМАЗов, 4 автомобиля "Тигр", 2 радиоточки, 1 "УАЗ", всего там около 1000 военных. Украинские военные приведены в полную боевую готовность, БМП стоят на своих боевых позициях.

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