Опубликовано видео, как хваленый российский «Тигр» не может переехать через бордюр в Крыму
16:51, 03 марта 2014Политика
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Очевидцы сняли на видео момент, когда новейший российский бронеавтомобиль «Тигр», участвующий в блокаде 26 бригады ВС Украины в поселке Перевальный, чуть не застрял при попытке переехать через обыкновенный бордюр.
кадр из видео, когда "Тигр" пытается преодолеть обыкновенный бордюр
В блокаде украинских военных участвуют 12 КАМАЗов, 4 автомобиля "Тигр", 2 радиоточки, 1 "УАЗ", всего там около 1000 военных. Украинские военные приведены в полную боевую готовность, БМП стоят на своих боевых позициях.
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