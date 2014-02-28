В СНБО объяснили, почему в Крыму не введут чрезвычайное положение

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Парубий не видит необходимости введения чрезвычайного положения в Крыму.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

Парубий отметил: “На самом деле введение чрезвычайного положения не дает возможности все равно задействовать армию”.

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“Все равно задействуют те подразделения, которые есть, то есть само по себе введение чрезвычайного положения, оно не дает дополнительных оперативных сил для локализации данной ситуации. Поэтому мы находим другие, более эффективные способы для локализации ситуации на Крымском полуострове”, - подчеркнул Парубий.