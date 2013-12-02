Верховная Рада Крыма просит Януковича ввести чрезвычайное положение

Как передает корреспондент УНИАН, такое обращение принято на внеочередной сессии в понедельник.

За данное решение проголосовали 76 из 78, присутствовавших на заседании депутатов (всего в совете Крыма 100 депутатов).

«Деятельность деструктивных сил, стянувших в Киев своих сторонников и парализовавших жизнь столицы, должна быть неминуемо пресечена. Призываю Вас, уважаемый Виктор Федорович, принять все доступные меры для восстановления общественного порядка, не останавливаясь, если этого потребует ситуация, перед введением чрезвычайного положения», - сказано в обращении.

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Как сообщал УНИАН, 1 декабря участник мониторинговой миссии Европарламента и экс-президент Польши Александр Квасневский заявил в эфире польского телеканала TVN24, что украинская власть серьезно рассматривает возможность введения чрезвычайного положения в стране в связи с последними событиями в Киеве, где в воскресенье произошли столкновения граждан с сотрудниками спецподразделений.

Сегодня председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак заявил, что вопрос о введении чрезвычайного положения не рассматривался.