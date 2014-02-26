Бойцы спецотряда "Омега" не выпустили ни одной пули во время столкновений в Киеве - командир
Командир отряда спецназначения «Омега» ВВ МВД Анатолий Стрельченко заявил, что бойцы спецподразделения не стреляли по активстам Евромайдана. Стрельченко уверен, что присутсвовала третья сторона конфликта.
«Мы никого не убивали, — заявил командир отряда спецназначения «Омега» ВВ МВД Анатолий Стрельченко. — 20 февраля я получил приказ от командира Шуляка выдвинуть подразделения для усиления охраны АП, ВР и Кабмина. Он сказал, что стреляют с двух сторон — по правоохранителям и активистам. На Банковой мы заняли самую горячую точку на пересечении Институтской и Ольгинской. Было это после 11 часов, когда основная стрельба закончилась. Нам разрешили стрелять только по активистам, применявшим огнестрел. Да и то — по конечностям», сообщает газета "Вести".
При этом, как говорит Стрельченко, «Омега» не выпустила ни одной пули. Его поддержал и полковник Асавелюк. Его фото со снайперской винтовкой стало одной из причин обвинений снайперов ВВ.
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«Наши не стреляли, так как было сильное задымление. Вели только наблюдение. Для нас работы не было», — заявил Асавелюк и добавил: «Однако мы не можем отвечать за другие спецподразделения, взаимодействие налажено не было». При этом скандальный полковник утверждает, что стрельба велась сверху — с крыши отеля «Украина». Стрелки ВВ располагались на наземных точках.
«Наши снайперы пытались определить, кто стрелял. Но с их позиции это сделать было сложно, — говорит Асавелюк. — Считаем, что есть третья сторона. На Институтской, возле Кабмина, четыре майдановца спрятались за полутораметровым парапетом, и их один за другим «положили» сзади. Сзади был только отель «Украина».
По мнению Стрельченко и Асавелюка, их пытались втянуть в перестрелку, а огонь по силовикам вели из разнокалиберного оружия: «Видели пули винтовки типа «сайган». В правоохранительных органах Украины ее не применяют».