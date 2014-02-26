Бойцы спецотряда "Омега" не выпустили ни одной пули во время столкновений в Киеве - командир

«Мы никого не убивали, — заявил командир отряда спецназначения «Омега» ВВ МВД Анатолий Стрельченко. — 20 февраля я получил приказ от командира Шуляка выдвинуть подразделения для усиления охраны АП, ВР и Кабмина. Он сказал, что стреляют с двух сторон — по правоохранителям и активистам. На Банковой мы заняли самую горячую точку на пересечении Институтской и Ольгинской. Было это после 11 часов, когда основная стрельба закончилась. Нам разрешили стрелять только по активистам, применявшим огнестрел. Да и то — по конечностям», сообщает газета "Вести".

При этом, как говорит Стрельченко, «Омега» не выпустила ни одной пули. Его поддержал и полковник Асавелюк. Его фото со снайперской винтовкой стало одной из причин обвинений снайперов ВВ.

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«Наши не стреляли, так как было сильное задымление. Вели только наблюдение. Для нас работы не было», — заявил Асавелюк и добавил: «Однако мы не можем отвечать за другие спецподразделения, взаимодействие налажено не было». При этом скандальный полковник утверждает, что стрельба велась сверху — с крыши отеля «Украина». Стрелки ВВ располагались на наземных точках.

«Наши снайперы пытались определить, кто стрелял. Но с их позиции это сделать было сложно, — говорит Асавелюк. — Считаем, что есть третья сторона. На Институтской, возле Кабмина, четыре майдановца спрятались за полутораметровым парапетом, и их один за другим «положили» сзади. Сзади был только отель «Украина».

По мнению Стрельченко и Асавелюка, их пытались втянуть в перестрелку, а огонь по силовикам вели из разнокалиберного оружия: «Видели пули винтовки типа «сайган». В правоохранительных органах Украины ее не применяют».