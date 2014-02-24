Порошенко заявил о задержании предполагаемого убийцы журналиста Веремия

"Тот, кто убил журналиста на Михайловской, уже задержан", - сказал он в эфире "5 канала", передает ТСН.

По его словам, уже есть все данные относительно группы людей, которые похитили общественных активистов Игоря Луценко и Дмитрия Булатова, а также других активистов Майдана.

Как сообщалось ранее, вечером 18 февраля на перекрестке Владимирской и Большой Житомирской неизвестные мужчины с битами и оружием, в касках, камуфляже и черных масках напали на журналиста "Вестей" Вячеслава Веремия и ИТ специалиста Алексея Лимаренка, которые ехали в такси. Водитель такси получил серьезные травмы ноги, Алексей - лица. Вячеслав Веремий получил пулевое ранение в грудь. На следующий день он умер в больнице от потери крови и ранений.