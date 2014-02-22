Вооруженные силы Украины остаются верными украинскому народу - заявление
Минобороны подчеркивает, что Вооруженные силы Украины никоим образом не могут и не будут втянуты в политический конфликт.
Вооруженные силы Украины никоим образом не могут и не будут втянуты в политический конфликт, остаются верными украинскому народу и продолжают выполнять задачи, возложенные на них государством.
Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Украины.
"В это непростое для страны время мы, сотрудники Министерства обороны Украины, подчеркиваем, что были и остаемся верными воинской присяге, Конституции Украины и продолжаем соблюдать требования уставов Вооруженных сил Украины и законов, регламентирующих деятельность оборонного ведомства. Мы глубоко скорбим по поводу гибели людей и надеемся, что такое больше никогда не повторится в нашей стране", - говорится в сообщении.
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Ведомство подчеркивает, что ВСУ никоим образом не могут и не будут втянуты в политический конфликт.
"Военнослужащие и работники Министерства обороны Украины остаются верными украинскому народу и продолжают выполнять задачи, возложенные на них государством. Слава Украине!", - говорится в заявлении.