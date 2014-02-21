Рада приняла закон, который позволит освободить Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, Верховная Рада Украины приняла Закон Украины “О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно имплементации к Национальному законодательству положений статьи 19 Конвенции ООН против коррупции”.

Читайте такжеВерховная Рада вернула Конституцию 2004 годаКак отметила народный депутат Украины Анна Герман, этот закон позволит освободить Юлию Тимошенко из тюрьмы. Она подчеркнула, что “всегда выступала за освобождение Юлии Тимошенко”.

В то же время она сказала, что важно, чтобы за него проголосовала народный депутат Украины Инна Богословская, которая “Тимошенко посадила в тюрьму”.