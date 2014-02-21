Милиция Львова на Майдане: Если в сторону народа будет хоть один выстрел, мы дадим отпор

Как передает корреспондент УНИАН, начальник одного из райотделов во Львовской области, полковник милиции Василий Крикявский заявил, что “мы профессионально владеем оружием, и если в сторону народа будет хоть один выстрел, мы дадим отпор”.

Также он сказал, что “мы будем защищать свой народ, как этого требует Конституция и наша присяга. Мы здесь, чтобы предотвратить насилие, чтобы мирные протесты за права и свободу людей были защищенными”.

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Кроме того, он заявил от имени всего служебного состава, что “Януковича мы не признаем”.

Также в комментарии УНИАН полковник сказал, что когда они обратились к генералу с сообщением о переходе на сторону митингующих, от него поступили угрозы.

“Что я буду немедленно арестован. На что я ему рассмеялся в ответ и на этом наш конфликт закончился”, - сказал полковник.

Также он сообщил, что в Киев прибыли 50 работников милиции из 4 подразделов. Кроме того, работники еще подъезжают.

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“Я надеюсь, что приедут все порядочные милиционеры Украины, независимо от того, где они проживают”, - сказал работник милиции.

Как сообщал УНИАН, в Киев из Западной Украины для охраны Майдана приехала группа милиционеров, включая офицеров высших чинов, которые перешли на сторону митингующих.