В Одессе подожгли офис "Батькивщины"

Как сообщил УНИАН информированный источник в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, сообщение о пожаре поступило сегодня рано утром.

«После локализации пожара на месте обнаружены следы коктейлей Молотова и гильзы от патронов. Приезжал на место руководитель областной организации Сергей Веселов», - сказал источник.

По его данным, неизвестные бросили в помещение, расположенное по адресу: Преображенская, 45, несколько бутылок с зажигательной смесью, предварительно сорвав замок на воротах и выстрелив во входную дверь. Выгорело 2 кабинета.

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Во время ЧП в помещении был только охранник. Никто не пострадал.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 19 февраля неизвестные атаковали мобилизационный пункт сбора медикаментов, продуктов и вещей для Евромайдана, помещение расположено на улице Пушкинской.