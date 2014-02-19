Переговоры Януковича с Кличко провалились

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

Как отметили в пресс-службе, со ссылкой на Кличко, Президент заявил лидерам оппозиции, что люди на Майдане должны прекратить противостояние и разойтись по домам.

”Янукович абсолютно неадекватно реагирует на ситуацию. Все, о чем он говорил - это о том, чтобы лидеры оппозиции призывали людей на Майдане прекратить противостояние и сложить оружие. Непонятно, какое оружие он имел в виду, если в центре Киева силовики жестоко расстреливают митингующих. Я же считаю, что власть должна немедленно отвести силовиков и прекратить кровавое противостояние, потому что гибнут люди. И я сказал об этом Януковичу. Пока льется кровь, какие могут быть переговоры? Но, к сожалению, понимания ситуации у него нет”, - сказал Кличко после переговоров с Януковичем.

Из Администрации Президента лидер ”УДАРа” поехал на Майдан.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля в Киеве возобновилось противостояние правоохранителей и митингующих. С вечера вторника и до сих пор “Беркут” штурмует Майдан. Сообщают о десятках погибших и более тысячи раненых.