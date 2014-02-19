Во Львове протестующие захватили прокуратуру, военный арсенал и здание УМВД (фото)

Тем временем, в казарме продолжается серьезный пожар, уже выгорел почти весь второй этаж здания. Люди пытаются тушить огонь ведрами с водой, но огонь сбить не удается. Как сообщает корреспондент ZAXID.NET, есть риск того, что огонь может перекинуться на арсенал с оружием.

Сейчас под частью внутренних войск на вул. Стрыйской находится около 10 тыс. человек, никакой скоординированной деятельности не заметно. В то время как одни протестующие пытаются потушить пожар в казарме, другие продолжают бросать "коктейли Молотова".

Также в соцсетях сообщают, что во Львове люди захватили здание прокуратуры. Сейчас они находятся на всех этажах здания. Сжигают и выбрасывают из окон документацию и уголовные дела.

Кроме этого была захвачено здание областного МВД. Также сообщалось о штурме местного отделения СБУ.