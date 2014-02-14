Правозащитник объяснила, почему в Украине можно создавать отряды самообороны

Об этом в эфире телеканал "112 Украина" заявила правозащитник Татьяна Монтян.

Она подчеркнула, что в украинском законодательстве есть закон "Об участии граждан в охране порядка и государственной границы".

"Закон есть. Подразумевается некий аналог советского ДНД (добровольная народная дружина — ред.)", - уточнила Монтян.

По ее мнению, теоретически такие отряды создавать можно.

"Потому что пока вся милиция отвлекается на события в центре Киева, на массивах творится невесть что. Пока у милиции просто не хватает ресурсов заниматься гопниками "на массивах", люди взяли дело в свои руки в соответствии с законом Украины о защите и об участии граждан в охране общественного порядка", - объяснила правозащитник.