Правозащитник объяснила, почему в Украине можно создавать отряды самообороны
Формирование и деятельность отрядов самообороны подпадают под действие закона об участии граждан в охране порядка и государственной границы.
Об этом в эфире телеканал "112 Украина" заявила правозащитник Татьяна Монтян.
Она подчеркнула, что в украинском законодательстве есть закон "Об участии граждан в охране порядка и государственной границы".
"Закон есть. Подразумевается некий аналог советского ДНД (добровольная народная дружина — ред.)", - уточнила Монтян.
По ее мнению, теоретически такие отряды создавать можно.
"Потому что пока вся милиция отвлекается на события в центре Киева, на массивах творится невесть что. Пока у милиции просто не хватает ресурсов заниматься гопниками "на массивах", люди взяли дело в свои руки в соответствии с законом Украины о защите и об участии граждан в охране общественного порядка", - объяснила правозащитник.