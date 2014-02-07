Оппозиция готова сформировать правительство, но не трудоустроить кого-то отдельно - Порошенко

Народный депутат Украины, сопредседатель парламентского Комитета сотрудничества Украина-ЕС Петр Порошенко заявляет, что оппозиция готова взять на себя ответственность и сформировать правительство, но «ни в коем случае не трудоустроить кого-то, какую-то отдельную личность».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил сегодня журналистам в Житомире после выступления на бюджетной сессии городского совета.

По его словам, «оппозиция готова взять на себя ответственность и сформировать прозрачную кадровую команду, и ни в коем случае не трудоустроить кого-то, какую-то отдельную личность. Это не воспримет ни оппозиция, ни народ».

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Отвечая на вопрос УНИАН: «По какому принципу может быть сформировано следующее правительство, если его будет формировать оппозиция?», Порошенко сообщил: «Моя позиция заключается в следующем. Тогда, когда Президент предложил переговорной группе, что готов предложить премьером одного из оппозиционеров, наш ответ был следующим: оппозиция готова взять на себя ответственность, если через механизм этой ответственности нам дадут возможность сформировать правительство». (УНИАН: 25 января Президент Виктор Янукович предложил лидеру фракции "Батькивщина" Арсению Яценюку должность премьер-министра, а лидеру партии «УДАР» Виталию Кличко - вице-премьера по гуманитарным вопросам.)

Порошенко отметил, что экономика страны находится в крайне неудовлетворительном состоянии, поскольку государство вынуждено возвращать огромные внешние долги.

«Потому что нас четыре года кормили "пакращанням" и четыре года кормили «папєрєдніком». Вот на сегодняшний день, образно говоря, и "наступили на те же грабли". Потому что экономика страны находится в ужасном состоянии, внешний долг вырос катастрофически, сегодня 10% ВВП будет направлено на обслуживание и выплату внешних долгов. Страна уже не способна дальше одалживать деньги на этих условиях, привлекать вместо кредитов инвестиции», - сказал Порошенко.

При этом он раскритиковал правительство за проведение в условиях такой сложной экономической ситуации большого количества праздничных мероприятий.

«Вместо того, чтобы возвращать внешние долги, правительство опять объявляет олимпийские игры, другие вещи, тогда как нет физической возможности обслуживать долги», - сказал Порошенко.