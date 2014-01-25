Янукович предложил Яценюку должность премьер-министра, а Кличко - вице-премьера

19:30, 25 января 2014
Политика
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Президент Украины Виктор Янукович предложил лидеру фракции «Батькивщина» Арсению Яценюку должность премьер-министра, а лидеру партии «УДАР» Виталий Кличко - вице-премьера по гуманитарным вопросам.

Об этом сообщила министр юстиции Елена Лукаш, объявляя заявление участников рабочей группы по урегулированию политического кризиса первого заместителя главы Администрации Президента Украины Андрея Портнова и министра юстиции Елены Лукаш о ходе переговоров с лидерами оппозиционных парламентских фракций, пишет пресс-служба Президента.

В заявлении отмечается, что Президентом Украины предложена должность премьер-министра Украины Арсению Яценюку. «В случае согласия последнего занять пост премьер-министра Украины Президентом Украины будет принято решение об отставке правительства. Должность вице-премьера по гуманитарным вопросам Президентом Украины предложена Кличко. Президент Украины убежден, что совместная работа вместе с оппозицией поможет государству объединиться и провести необходимые реформы для государства и общества. Президент Украины в очередной раз выразил сожаление по поводу всех трагических случаев, ранений, жертв конфликтов последних дней и подчеркнул недопустимость насилия. Мы осуждаем все радикальные сценарии и их последствия. Переговоры будут продолжаться по договоренности сторон», - сказала Лукаш.

Также «для обеспечения широкого общественного диалога Президентом Украины вызван на публичные дебаты Виталий Кличко, на которые тот выразил свое согласие», сказала Лукаш..

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