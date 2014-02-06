Корчинский "с верой в благодатную амнистию" хочет вернуться в Украину

Лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский, который объявлен в международный розыск, заявляет, что планирует вернуться в Украину.

Об этом он написал сегодня на своей странице в Facebook.

“В надежде на лучшее, лелея в сердце нежность к многострадальному украинскому народу, с верой в благодатную амнистию и уверенностью в нерядовом добросердечии убийц из МВД и их приспешников из Генеральной прокуратуры, я потихоньку пакую чемоданы и лечу на свидание с любимой Отчизной”, - написал Корчинский.

По его информации, в течение 10 ближайших дней должен состояться суд, “который, возможно, освободит меня от уголовной ответственности за любовь к свободе”. “Кажется, всех остальных, которые упражнялись в свободолюбии на Банковой, уже от уголовной ответственности освободили”, - прибавил Корчинский.

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“Вскоре я буду с вами, братья, чтобы мы вместе не позволили нашим друзьям окончательно утопить восстание в переговорах, выборах и конституционных реформах. Впрочем, не тратьте время в ожидании. Все это вы прекрасно можете делать и без моей скромной помощи”, - написал дальше лидер “Братства”.

Как сообщал УНИАН, в Украине с 21 ноября продолжаются массовые акции протеста граждан, которые требуют евроинтеграции Украины. После жестокого разгона «беркутовцами» столичного Евромайдана 30 ноября около 4-х часов утра акции протеста по всей стране усилились.

1 декабря в Украине прошла самая массовая в истории акция гражданского протеста, в которой только в Киеве приняли участие более полмиллиона человек.

В тот же день около полутысячи молодчиков спортивного телосложения прорвали кордоны милиции и имитировали штурм Администрации Президента. Они вели себя очень агрессивно, бросали у спецназовцев разные предметы, в частности камни и «коктейли Молотова».

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Позднее МВД сообщило, что к правонарушениям возле АП причастны свыше 300 радикально настроенных членов организации «Братство», которые действовали под проводом Корчинского.

14 декабря заместитель начальника ГСУ МВД Олег Татаров заявил, что у следствия есть доказательства о причастности Корчинского к организации провокаций в отношении правоохранителей 1 декабря на Банковой возле Администрации Президента. “У следствия есть доказательства, что он руководил действиями определенных лиц”, - сказал он.

15 декабря начальник Департамента уголовного розыска МВД Украины Василий Паскал заявил, что Корчинский объявлен в международный розыск.

«Также у нас есть информация, что отдельные члены организации Корчинского - это 15 человек, жили у него в офисе, он использовал этих людей при проведении наиболее радикально настроенных акций», - отметил он.