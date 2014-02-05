У Путина говорят, что РФ заинтересована в территориальной целостности Украины

"Хотелось бы верить, что нет (не произойдет раскол страны на восточную и западную). Конечно, в данном случае мы, еще раз повторяю, заинтересованы в сохранении территориальной и политической целостности Украины как государства", - сказал Песков в интервью радиостанции Коммерсант ФМ, сообщает РИА Новости.

Читайте такжеУ Путина уверены, что Украина найдет выход из политического кризисаОн затруднился ответить, как могут развиваться события в Киеве. "Просто возвращаясь к тому, что я сказал выше: мы хотим видеть единую, процветающую Украину", - пояснил пресс-секретарь.

Что касается роста националистических настроений в соседней Украине, то, по словам, Пескова, это не может не беспокоить. "Это очень беспокоит. Русофобия, тем более, которая тщательно культивируется и извне, и изнутри Украины, этими самыми ультраправыми, причем они используют как посланцев даже религиозных деятелей, священников, вообще ни в какие ворота не лезет. То есть это действительно вызывает очень серьезную обеспокоенность", - отметил пресс-секретарь.

При этом он добавил, что сотрудничество и отношения между двумя странами не прекращаются, "они же не застыли, процесс идет по всем, собственно, азимутам".

"На повестке дня и газовая тема, и тема продолжения финансовой помощи, дальнейшего кредитования и так далее. Очень активные обмены контактами на самых разных уровнях происходят, поэтому ничего не останавливается", - сообщил Песков.

Он подчеркнул, что руководство РФ хотело бы видеть Украину процветающей, стабильной, демократической, богатой и очень близкой и духовно, и экономически, и инвестиционно. "Вот это то, что очень хотелось бы видеть. Конечно, с беспокойством руководство России наблюдает за тем, что происходит на Украине. Мы желаем нашим украинским коллегам и партнерам как можно скорее урегулировать ситуацию, которую сейчас мы наблюдаем в стране", - сказал пресс-секретарь.