В Украине будет создана международная комиссия по расследованию преступлений власти – Яценюк

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня, выступая со сцены на Майдане Независимости на информационном митинге, в котором приняли участие около 15 тысяч человек.

Читайте такжеКличко и Яценюк выступили на Евромайдане в Мюнхене Яценюк проинформировал о визите оппозиции на международный форум по вопросам безопасности в Мюнхен. В частности , как отметил политик, во время переговоров с иностранными представителями была достигнута договоренность, что «в Украине будет создана комиссия по расследованию преступлений режима (Януковича - УНИАН), такая комиссия будет работать под эгидой Совета Европы».

В свою очередь лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок призвал граждан присоединиться к сбору доказательств преступлений власти против собственного народа.

Читайте такжеВ Мюнхене оппозиция обнародовала план урегулирования кризиса в Украине «Наши юристы-международники начали сбор документов о пытках, истязаниях, похищениях людей в Украине. Это те преступления, которые подпадают под юрисдикцию Гаагского международного трибунала», - сказал Тягнибок.

По информации Яценюка, на сегодняшний день освобождены 122 активиста Евромайдана, но еще 116 остаются за решеткой.

Именно поэтому, акцентировал Яценюк, необходимо сделать все, чтобы каждый из задержанных был освобожден.