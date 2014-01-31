МВД: На изъятых серверах «Батькивщины» есть информация о подготовке акций протеста

Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил заместитель начальника Главного следственного управления МВД Украины Александр Игнатов.

Он отметил, что изъятые серверы не были в офисе «Батькивщины». «Но интерес политиков к этому стал понятен потому, что на этих серверах находилась информация партии «Батькивщины», - сказал Игнатов. Он заметил, что «массовые протестные акции не были стихийными, а планировались заранее».

Кроме того, у следствия есть данные, что при планировании этих акций планировался силовой вариант, в частности относительно митингующих. Игнатов также сообщил, что изъятая информация и технические средства, первичные материалы направлены для проведения компьютерно-технической экспертизы, которая займет определенное время, поскольку объем информации на электронных носителях содержит десятки терабайтов.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря 2013 года вооруженные автоматами бойцы спецподразделения «Беркут» захватили офис партии «Батькивщина». По информации пресс-службы «Батькивщины», из офиса, расположенного на ул.Туровской, 13, были вынесены серверы.

Вместе с тем, в Управлении связей с общественностью МВД Украины объяснили, что обыск в офисе «Батькивщины» проводился с санкции суда.

В милиции отметили, что в МВД поступило обращение группы граждан о мошенническом завладении должностными лицами одной из коммерческих структур имуществом, принадлежащим заявителям, – компьютерной техникой на сумму свыше 350 тыс. грн. Кроме того, в заявлении речь шла о злоупотреблении служебным положением со стороны должностных лиц этой коммерческой структуры.

Указанные сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований, а также зарегистрировано уголовное производство с правовой квалификацией по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.