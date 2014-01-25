В КГГА подтвердили смерть раненого на Грушевского 45-летнего жителя Львовщины

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, умерший с ранением грудной клетки был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в отделение Киевской городской клинической больницы № 17 22 января. Несмотря на две проведенные операции и все усилия медиков спасти человека не удалось.

Как сообщал УНИАН, по информации ВО «Свобода», в киевской больнице умер 45-летний житель Львовщины Роман Сеник, который был тяжело ранен 22 января на улице Грушевского.