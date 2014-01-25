В КГГА подтвердили смерть раненого на Грушевского 45-летнего жителя Львовщины
14:17, 25 января 2014Политика
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Департамент здравоохранения КГГА подтверждает, что сегодня в 10.47 в киевской больнице умер участник массовых мероприятий, проходящих в центре столицы.
REUTERS
Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, умерший с ранением грудной клетки был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в отделение Киевской городской клинической больницы № 17 22 января. Несмотря на две проведенные операции и все усилия медиков спасти человека не удалось.
Как сообщал УНИАН, по информации ВО «Свобода», в киевской больнице умер 45-летний житель Львовщины Роман Сеник, который был тяжело ранен 22 января на улице Грушевского.
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