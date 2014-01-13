Главное за день: обзор топ-новостей

Прокуратура допросила Луценко и предоставила ему статус потерпевшего

Адвокат подчеркнул, что любые эмоции, которые, возможно, допускал экс-министр МВД Юрий Луценко в общении с бойцами «Беркута», никоим образом не могут быть поводом для применения милицией спецсредств.

При этом, на сайте Министерства внутренних дел появилось видео событий 10 января, когда в Киево-Святошинском райсуде и Святошинском райотделе милиции произошли столкновения между "Беркутом" и активистами Евромайдана.

Высший административный суд оставил в силе норму Налогового кодекса, не дает баллотироваться Кличко

Такие изменения в законодательство, инициированные депутатом от "Батьківщини", по мнению экспертов, делает окончательно невозможным баллотирование лидера "УДАРа" на пост Президента Украины на выборах в марте 2015 года.

Запрет лидеру партии «УДАР» Виталию Кличко участвовать в президентских выборах сделает их нелегитимными и заранее лишит оппозицию победы. Такое мнение в комментарии УНИАН высказал председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

Посол США выразил уважение украинским милиционерам за их выдержку - МВД

Как утверждает МВД, посол отметил, что Соединенные Штаты Америки признают, что подразделения милиции, которые находились на месте событий, не применяли силу к митингующим.

Минкульт угрожает закрыть греко-католическую церковь за богослужения на Майдане

Впервые за время независимости Украины прозвучала угроза о закрытии религиозных организаций УГКЦ, и предупреждение министерство изложило в письме от 3 января, подписанном первым заместителем министра Тимофеем Коханом.

По словам главы УГКЦ, причиной такой реакции органа государственной власти названа религиозная деятельность, которую, будто бы в нарушение требований законодательства Украины о свободе совести и религиозных организациях, осуществляли представители, в частности УГКЦ на Майдане Независимости в течение декабря 2013 и с начала этого года.

В Мариинский парк возвращаются антимайдановцы

В Мариинском парке снова "оживает" Антимайдан, хотя люди, собравшиеся там принципиально себя так не называют. Вокруг парка уже вырос довольно высокий металлический забор. Также уже установлено несколько палаток и разгружены полевые кухни, которые с завтрашнего дня начнут полноценно функционировать и обеспечивать пищей 10 тыс. человек - именно столько планируется собрать здесь за ночь.

А между тем, на Майдане Независимости, народный депутат от «Батькивщины» Андрей Парубий объявил о мобилизации охранников Майдана в связи с большой вероятностью нового штурма со стороны правоохранителей.

Греция предложит ЕС облегчить визовый режим для украинцев

"Приоритетом греческого председательства в ЕС является показать, что туризм должен стать неотъемлемой частью политики развития для Евросоюза. Это касается не только Греции и стран юга, но и всей Европы", - заявила министр туризма Греции Ольги Кефалоянни.

Началось голосование за логотип заявки Львова на Олимпиаду-2022

Голосование продлится до 26 января 2014 на специально созданном сайте, где можно не только сделать выбор, но и узнать, что вдохновило его создателей, а также увидеть, как можно использовать данный графический символ.