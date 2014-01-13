Посол США выразил уважение украинским милиционерам за их выдержку - МВД

Посол США Джеффри Пайетт выразил уважение украинским милиционерам за их выдержку.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины, об этом посол сказал сегодня во время брифинга в Министерстве иностранных дел Украины, на котором руководители правоохранительных органов Украины информировали иностранных послов о событиях возле Киево-Святошинского суда и Святошинского РОВД 10 января.

«От имени своего правительства хотел бы довести до вашего сведения, что мы признаем тот факт, что подразделения милиции, которые находились на месте событий, воздерживались от применения любого вида силы», - сказал Пайетт, которого цитирует УСО.

«Я смотрел очень много разных видеоклипов, которые как раз были связаны с демонстрациями, с напряженностью, и в данном случае только выражаю свое уважение за ту выдержку, которую продемонстрировали ваши сотрудники», - заявил американский посол, сообщили в МВД Украины.

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Как сообщалось, 10 января во время вынесения приговора по делу "васильковских террористов" группа активистов пикетировала помещение Киево-Святошинского суда.

Часть пикетчиков заблокировала выезды из внутреннего двора суда и прилегающие к помещению улицы, чтобы не пропустить служебный автомобиль.

Под Святошинским РОВД в Киеве бойцы "Беркута" избил экс-главу МВД Юрия Луценко и еще нескольких человек. У экс-министра диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные гематомы. Он получил 8 ударов дубинкой.

В то же время в МВД заявили, что правоохрантели не били Луценко возле Святошинского райуправления милиции 10 января.

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«В части относительно избиения экс-министра внутренних дел Юрия Луценко на основании видео был сделан вывод, что во время общения с работниками милиции и непосредственно после него телесных повреждений правоохранители ему не наносили», - подчеркнули в министерстве.