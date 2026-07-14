Усиление ПВО поможет Украине выиграть решающую фазу войны, - обозреватель NYT

Украина лучше адаптируется к новой фазе войны, считает журналист Сергей Шмеманн.

После того, как российское сухопутное продвижение фактически зашло в тупик, и за каждый километр вновь оккупированных земель Россия теряет сотни и тысячи людей, основная битва ведется в небе. Как пишет обозреватель Сергей Шмеманн в колонке для The New York Times, это стало решающим моментом и для Украины, и для Запада.

"Битва в небе ведется не за территорию: это изнурительная дуэль на истощение, разрушение и смерть, призванная подорвать способность и волю противника к продолжению боя", - написал он.

Он напомнил, как президент Украины Владимир Зеленский сказал в недавнем интервью, что в этой битве не так важно, чья территория больше по размерам. А важно, чтобы Украина обладала достаточным количеством средств ПВО, чтобы блокировать российские обстрелы. Он считает, что перехватчики заменили артиллерийские снаряды в качестве "незаменимого оружия для Украины в том, что вполне может стать заключительным этапом этой войны".

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При этом деньги на их закупку найдены - за счет военной помощи в 80 млрд долларов от НАТО. Однако Украине приходится конкурировать с вооруженными силами США и 16 другими иностранными заказчиками, ожидающими поставок ракет для Patriot.

При этом их производится до 600 в год, а США за 39 дней активной войны с Ираном израсходовали около половины своего парка из 2330 ракет Patriot. Таким образом Украине будет недостаточно даже всех произведенных ракет, поскольку Россия выпускает только 60 "Искандеров" в месяц.

"Это не означает, что Украина обречена. Совсем наоборот. Украинцы продемонстрировали замечательную изобретательность в адаптации к новым формам ведения войны, прежде всего в разработке сложных, недорогих и смертоносных беспилотников. Следуя старому принципу "стреляй в лучника, а не в стрелу", Украина все чаще наносит удары по военно-промышленным объектам в глубине России с существенным эффектом, о чем свидетельствует недавний запрет России на экспорт дизельного топлива", - пишет автор.

Он отметил, что Украина выигрывает у России то, что аналитики называют "адаптационной войной". Хотя Путин, по его мнению, продолжает верить в силу артиллерийских обстрелов. Кроме того, Украина работают с европейскими партнерами над разработкой собственных систем противоракетной обороны. Он считает что это, вместе с предоставлением Украине лицензии на производство ракет для Patriot станет "сигналом для Путина о том, что его время стремительно истекает".

Новая фаза войны

Напомним, что по словам канцлера Германии Фридриха Мерца, война в Украине вступила в новую фазу. Он отметил, что в последние месяцы Силы обороны добиваются заметных успехов, в то время как Россия не имеет существенных территориальных завоеваний и не достигает поставленных целей.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что "битва за небо" станет решающей в интервью газете Financial Times. По его словам, победа на этом этапе определит исход всей войны с Россией. И при этом он также сказал, что недостаток ракет для ПВО является слабостью Украины на текущий момент.

При этом руководитель Агентства оборонных закупок Арсен Жумадилов на днях сообщил, что Украина закупает зенитные ракеты для ПВО собственного производства. Хотя он не уточнил, идет речь о новых разработках или модернизации ракет совестких времен.

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