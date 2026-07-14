Все станет дороже: аналитик предупредил о неочевидных последствиях повышения цен на проезд в Киеве

Повышение стоимости проезда в столице заставит бизнес повышать зарплаты и постепенно перекладывать дополнительные расходы на цены товаров и услуг.

Повышение стоимости проезда в общественном транспорте и маршрутках в Киеве будет иметь гораздо более широкие последствия, чем просто дополнительные расходы пассажиров. Рост тарифов на частные перевозки может вызвать цепную реакцию, которая приведет к повышению цен на товары и услуги, а также усилит инфляционное давление.

Как сообщил в комментарии УНИАН финансовый аналитик Андрей Шевчишин, экономический эффект от подорожания проезда будет проявляться постепенно. Сначала население будет тратить больше средств на транспорт, из-за чего сократится его платежеспособный спрос. После этого бизнес будет вынужден реагировать на рост расходов работников.

"Экономический эффект будет постепенно переноситься на конечные товары из-за удорожания именно расходов работников, поскольку при постепенном повышении цен будет снижаться платежеспособный спрос населения. Сначала проезд в метро будет стоить 30 грн, в маршрутке - 25 грн. Затем последуют пригородные маршрутки, ведь это цепная реакция", - сказал Шевчишин.

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Эксперт пояснил, что работники будут требовать от работодателей повышения зарплат или компенсации транспортных расходов. Для бизнеса это будет означать увеличение операционных расходов, которые впоследствии будут заложены в стоимость товаров и услуг. Он отметил:

"Бизнес начнет перекладывать это на конечный товар. И начнется подорожание именно конечного товара. С такими ценами возникнут сложности с логистикой. Будет некий период адаптации, люди начнут искать возможности найти работу поближе".

В то же время Шевчишин обратил внимание, что рост транспортных тарифов в столице повлияет и на общеукраинскую статистику инфляции. По словам эксперта, в Киеве проживает более 10% населения страны, поэтому даже локальное повышение тарифов окажет ощутимое влияние на общий индекс потребительских цен.

При этом эксперт добавил, что назвать точные цифры роста пока сложно.

"С одной стороны, мы "вымываем" деньги из розничного сектора, а с другой - переносим их на транспортные услуги. Но я склоняюсь больше к негативному эффекту", - рассказал Шевчишин.

Какие товары и услуги подорожают

Отвечая на вопрос, какие именно товары могут подорожать больше всего, аналитик пояснил, что прямой непосредственной связи здесь нет. Поскольку грузовые перевозки уже давно учли рост стоимости топлива и логистики, поэтому нынешнее подорожание пассажирского транспорта будет влиять на экономику иным образом.

"Здесь цепочка значительно длиннее, поэтому это будет умеренный рост, который широко распределится по всем товарам и услугам", - отметил эксперт.

Он пояснил, что подорожать могут почти все товары и услуги, однако рост цен будет незначительным для каждой отдельной позиции. Аналитик рассказал:

"Когда работникам кафе, ресторанов, лавок и магазинов нужно доехать, то этим людям нужно заплатить больше денег, чтобы они могли добраться до места работы. То есть ваш галстук, например, будет стоить на пару гривен дороже. Любой продукт будет просто чуть-чуть дороже. Но это повышение будет распределено тонким слоем и будет постепенно переноситься".

Сколько киевляне будут тратить на проезд

Шевчишин также добавил, что среднестатистический киевлянин будет тратить плюс тысячу гривень при двух поездках в коммунальном транспорте за 30 гривень в день. А после повышения стоимости проезда в маршрутках до 25 гривень, возрастут расходы и тех, кто пользуется этим видом транспорта.

По подсчетам УНИАН, если киевлянин пользуется условно двумя маршрутками по дороге на работу и двумя - в обратном направлении, он совершает четыре поездки в день. В таком случае расходы на транспорт составят 100 грн в день или около 2 200 грн в месяц за 22 рабочих дня.

Согласно данным Госастата, средняя зарплата в Киеве составляет чуть больше 41 тысячи гривень. За вычетом налогов - это около 36,3 тысяч гривень "чистыми" на руки. Соответственно, при новых тарифах только затраты на маршрутку будут составлять около 6% среднестатистического дохода киевлянина.

Проезд в Киеве - последние новости

Как писал УНИАН, в столице частные перевозчики анонсировали повышение стоимости проезда в маршрутках. На некоторых маршрутах пассажиров уже предупредили, что с 15 июля стоимость одной поездки вырастет до 25 гривень.

С 15 июля в Киеве также вступят в силу новые тарифы на проезд в коммунальном транспорте. Стоимость одного разового билета на метро, автобус, трамвай, троллейбус или фуникулер составит 30 гривень. В то же время тем, кто захочет приобрести неограниченное количество поездок в месяц, придется потратить 3656 грн.

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