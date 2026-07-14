'Будет лететь все, что у России есть': Влад Росс ошарашил прогнозом на ближайшее время

Астролог предупредил об атаках на Киев.

Астролог Влад Росс дал новый прогноз по войне в Украине, назвав самые опасные месяцы для страны в целом и опасные дни текущей недели для Киева в связи с угрозой новых российских атак.

"Самые опасные месяцы у нас - июль и август. Будет просто лететь все, что у них есть, - заявил он во время новой трансляции. - Что касается планов России - да, они будут пытаться полностью уничтожить нашу энергетику, положить нашу нефтегазовую систему… У них планы громадные до марта следующего года… Поэтому они никак не хотят заканчивать (войну), по крайней мере, это руководство, которое сейчас находится у власти в Кремле".

Что касается Киева и самых опасных дней для столицы в ближайшее время, то Влад Росс назвал 16 и 17 июля.

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"Следующие дни в Киеве… будут очень неблагоприятны у нас – четверг и пятница, 16 и 17 июля. В эти дни будьте особенно внимательны. Опять может полететь баллистика, разрушить какие-то здания, будет очень сложная ситуация", - заявил астролог.

Вместе с тем, как добавил Росс, с сентября-октября баллистика полетит в ответ России, и "власть Путина закончится":

"Не станет Крымского моста, Крым постепенно превратится в необитаемый остров… Ждать осталось недолго, нужно потерпеть".

Кроме того, по словам астролога, плохо для российской власти закончится и всеобщая мобилизация в РФ, решение о проведении которой уже якобы принято.

"Последнее, что у них осталось, - всеобщая мобилизация, которая добьет власть в Москве", - добавил Росс.

Напомним, ранее УНИАН писал, как астролог Влад Росс сделал тревожный прогноз по войне в Украине.

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