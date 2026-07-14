Крупнейший в мире паровоз весом 544 тонны проедет через десятки городов: детали маршрута

Гигант на колесах, который помнит ещё 1940-е годы, отправился в беспрецедентное путешествие.

Крупнейший в мире действующий паровоз совершает путешествие по всей территории США, пишет Smithsonian Magazine.

Речь идет о локомотиве Big Boy № 4014. Его длина – 41 метр, а вес достигает примерно 544 тонн. В этом месяце гигант проехал через исторический парк Вэлли-Фордж в Пенсильвании – колокола звонили, а паровой гудок ревел на всю округу.

"Это было потрясающе. Когда он загудел прямо рядом с нами, казалось, что звук пронизывает тебя насквозь", – поделился впечатлениями очевидец события.

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Путешествие локомотива приурочено к 250-летию США. Поезд уже проехал через Филадельфию 4 и 5 июля, а далее его маршрут пролегает через Огайо, Индиану, Иллинойс, Миссури, Канзас и Колорадо. В конце месяца гигант вернется домой – в Вайоминг.

Управляет поездом машинист Эд Дикенс, старший менеджер подразделения исторических локомотивов Union Pacific.

Он рассказал:

"Здесь всё управляется вручную, ничего автоматического нет. Каждый звук, каждое движение контролируется человеческими руками. Это просто технологии 1940-х годов – по-своему очень чистые".

Когда Big Boy проезжал через западную Пенсильванию, вся команда в кабине работала в берушах и защитных очках, потому что топка раскалялась до чрезвычайно высоких температур. А из-за громкого шума машинисты общались между собой жестами.

Этот локомотив – одна из 25 моделей серии Big Boy, которые перевозили грузы через горы Уосатч между Ютой и Вайомингом. Их спроектировала компания Union Pacific, а изготовила American Locomotive Company в 1941–1944 годах. Благодаря дополнительным колесам и мощным цилиндрам эти машины могли тянуть 120 вагонов весом 3800 тонн со скоростью 40 миль в час.

Сегодня из 25 локомотивов этой серии сохранилось лишь восемь, и только один из них – № 4014 – до сих пор способен двигаться. Локомотив вышел на пенсию в декабре 1961 года, преодолев более миллиона миль. В 2013 году Union Pacific выкупила локомотив у музея RailGiants в Калифорнии и приступила к масштабной реставрации.

В 2019 году, к 150-летию первой трансконтинентальной железной дороги, Big Boy № 4014 вновь был введён в строй. Теперь он совершает своё первое путешествие через всю страну – от побережья до побережья.

"Думаю, могу говорить от имени всех нас: это путешествие всей жизни. Толпы, которые выходят встречать этот локомотив, насчитывают миллионы людей. И это миля за милей искренних эмоций, на которые просто прекрасно смотреть", – признался машинист Дикенс.

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