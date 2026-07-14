Эксперт пояснил, что не так с лицензиями на производство ракет до Patriot и Aster 30

Долинце рассказал, что развертывание такого производства может занять годы.

Украина получит лицензии на производство ракет Aster 30 или Patriot, но на повестке дня остается ключевой вопрос - наличие компонентов, из которых собирать эти ракеты. Об этом в комментарии агентству УНИАН сказал авиационный эксперт Богдан Долинце.

Он отметил, что ракета Aster-30 существует в нескольких вариантах, а ее базовая версия - Block 2. Она может поражать аэродинамические цели на дальности до 120 км и на высотах до 25 км.

"То есть теоретически такая ракета может поражать большинство российских крылатых ракет. В том числе, по оценкам, с определенной доработкой она может стать эффективным средством для перехвата российских "Кинжалов" и других типов так называемых аэробаллистических ракет", - добавил Долинце.

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Эксперт подчеркивает, что когда речь идет о передаче лицензии на эту ракету Украине, то в целом, как и с лицензиями на Patriot, сложность заключается не в вопросе окончательной сборки. Ключевым вопросом является наличие компонентов, из которых собираются те или иные ракеты.

По его словам, Украину рассматривают как многолетний серьезный будущий рынок оборонной продукции, но предоставление лицензии не решает вопрос наличия ракет для комплексов ПВО в краткосрочной перспективе.

Долинце добавил, что подготовка и развертывание такого производства может занять годы. Он отметил, что даже после развертывания может оказаться, что в ракетах для комплекса Patriot есть критический элемент, например, головка самонаведения, которую производит компания Boeing. По его словам, без этой детали ракету собрать невозможно, а технологию изготовления самих головок Украине никто не передаст. Долинце рассказал:

"То есть будет лицензия на право сборки только крупноузловых изделий, а сами технологические компоненты остаются узким местом, из-за которого, в случае получения лицензии Украиной, нельзя будет быстро масштабировать производство. Если мы говорим о микросхемах, компьютерах, головках самонаведения, то это такие высокотехнологичные решения, которые защищаются и охраняются каждой страной индивидуально, и получить такую технологию - очень сложный процесс. Как правило, страны такие технологии никому не передают".

Укрепление украинской ПВО

Как сообщал УНИАН, президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о серьезных решениях относительно усиления оборонных возможностей Украины. В частности, он сказал, что Украина получит лицензию на производство ракет Aster для комплексов SAMP/T. По его мнению, это должно укрепить потенциал и позиции Украины на фронте. Кроме того, он приветствовал решение президента США Дональда Трампа предоставить Украине разрешение на производство ракет-перехватчиков для комплексов Patriot.

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