Четыре знака Зодиака ждет судьбоносный перелом до конца года

Услышать правду окажется непросто.

Ретроградный Нептун, который продлится до 12 декабря 2026 года, поможет четырем знакам Зодиака узнать важную истину, долгое время остававшуюся скрытой. По словам астролога Хелены Хатор, в течение ближайших пяти месяцев Нептун будет раскрывать ложь, тайны и недосказанность, пишет YourTango.

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Услышать правду окажется непросто, однако именно она поможет изменить жизнь к лучшему, если принять происходящее и сделать правильные выводы.

Овен

Для Овнов этот период станет временем честного разговора с самими собой. Ретроградный Нептун поможет избавиться от самообмана и увидеть собственные возможности без иллюзий. Астролог считает, что представители этого знака смогут раскрыть скрытый потенциал и наконец осознать свои настоящие таланты.

До декабря Овны почувствуют больше уверенности в себе и поймут, в каком направлении им стоит двигаться дальше. Сейчас особенно важно развивать творческие способности, проявлять индивидуальность и не бояться демонстрировать свои сильные стороны. Этот период станет фундаментом для будущих успехов.

Козерог

Козерогам ретроградный Нептун покажет, какие возможности были упущены. Однако астролог отмечает, что этот опыт нужен не для сожалений, а для того, чтобы больше не повторять прежних ошибок и смелее действовать в будущем.

Особое внимание придется уделить домашним вопросам. Многие захотят сделать ремонт, заняться жильем или задуматься о переезде. Кроме того, может неожиданно появиться выгодная финансовая возможность. Вместе с тем Хатор предупреждает, что в семейных отношениях могут раскрыться недоговоренности или даже обман, поэтому доверять окружающим стоит более осмотрительно.

Рак

Для Раков ближайшие месяцы станут периодом важных карьерных открытий. По мнению Хатор, ретроградный Нептун поможет увидеть, кто был неискренен на работе, а также понять, в каких ситуациях сами представители знака мешали собственному профессиональному росту.

Астролог также считает, что этот транзит способен принести перспективные финансовые идеи и открыть новые источники дохода, хотя сначала будет непросто объективно оценить происходящее. До декабря Ракам рекомендуется проявлять инициативу, смелее просить о повышении, искать новую работу или соглашаться на интересные предложения. Именно такие шаги могут привести к заметному карьерному и финансовому росту.

Весы

Для Весов ретроградный Нептун изменит взгляд на будущее, карьеру и круг общения. В течение ближайших месяцев представители знака смогут понять, кто действительно поддерживает их, а кто лишь создает видимость дружбы.

По словам астролога, Весы увидят ценность настоящего окружения, но одновременно им придется отказаться от общения с людьми, которые тянут их назад или действуют неискренне. Это решение может оказаться непростым, однако именно оно позволит двигаться вперед, строить более здоровые отношения и сосредоточиться на собственных долгосрочных целях.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака вступают в новую мощную эру.

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