От недоразумений до крепкой дружбы: Le Monde рассказал об отношениях Зеленского и Макрона

Французский дипломат рассказал изданию, что Франция предоставляет Украине относительно небольшой объем оружия и средств по сравнению с Германией и Великобританией, но политический импульс для оказания помощи Украине в Европе часто исходил именно от Макрона.

Времена, когда французский президент часами разговаривал по телефону с Владимиром Путиным, теперь кажутся очень далекими. В течение недель, прошедших после вторжения России в Украину в феврале 2022 года, в Украине появился глагол "макронить", которым описывали колебания французского президента, когда тот пытался успокоить Россию, пишет Le Monde.

"Макронистский подход "и ваш, и наш" долгое время вызывал беспокойство", – признал украинский дипломатический источник.

Издание отметило, что эти два человека, которые, несмотря на свой молодой возраст (обоим по 48 лет, – прим. ред.), являются столпами западной геополитической арены, знакомы друг с другом с 2019 года.

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"Еще до того, как его избрали в том году, Зеленский, который на тот момент был комиком с незначительной политической легитимностью, размышлял над модной тогда идеей стать "украинским Макроном": президентом, избранным неожиданно, готовым перевернуть всё с ног на голову, а вместе с тем и саму систему", – говорится в статье.

Тогдашний посол Франции в Украине Изабель Дюмон организовала встречу между политическим новичком и президентом Франции еще до завершения выборов. Издание сообщило, что политики быстро нашли общий язык.

В публикации отмечается, что после победы на выборах Зеленский выбрал именно Францию для своего первого зарубежного визита.

"На международной арене Эммануэль Макрон, так сказать, взял его под свое крыло", – отметил Этьен де Понсен, занимавший пост посла Франции в Украине с 2019 по 2023 год.

Однако, как отмечает издание, вскоре между политиками возникли разногласия.

"Чтобы разрешить кризис на Донбассе – регионе, оккупированном сепаратистскими силами, которых поддерживает Москва, – французский президент придерживался галлистской доктрины, которая предусматривала создание Европы, простирающейся "от Атлантики до Урала", – говорится в статье.

По мнению издания, Макрон ввел себя в заблуждение, полагая, что ему удастся добиться успеха там, где все его коллеги потерпели поражение, и воображая, что сможет привести российского лидера в чувство.

На саммите в "нормандском формате" в Париже 9 декабря 2019 года, в ходе которого с Путиным, Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель обсуждался кризис в Донбассе, Зеленский четко выразил свою позицию.

Как вспомнил очевидец этого события, он взял подготовленное заявление и, обратившись к Путину, сказал: "Мне не нужно это заявление, я хочу вести переговоры с вами наедине".

"Было "до" и "после". Путин понял, что Зеленский – не клоун", – предположил директор программ по вопросам Европы, России и Евразии в аналитическом центре "Чатэм-Хаус" Грегуар Рус.

Несмотря на расхождения во взглядах, Зеленский воздержался от каких-либо пренебрежительных высказываний в адрес французского президента.

В начале полномасштабного российского вторжения, по данным издания, почти ежедневно глава Елисейского дворца интересовался, как поживают украинский президент и его семья.

"Однако Европа под председательством Франции ограничилась лишь введением санкций против Москвы", – отмечается в статье.

В Украине ходила шутка, в которой Макрона изображали как "красавца", который каждый день интересуется, как у тебя дела, но ничего не делает, а Джонсона – как мужчину средней внешности, который проезжает 3 000 километров только для того, чтобы увидеть тебя.

"После вторжения наступил период колебаний. Общее впечатление, которое разделяли европейские и американские аналитики, заключалось в том, что Россия быстро победит", – вспомнил посол Франции в Москве в 2020–2024 годах Пьер Леви.

Издание отметило, что, несмотря на выявление массовых убийств гражданского населения в Буче, Макрон отказался назвать Путина "мясником", как это сделал тогдашний президент США Джо Байден.

В апреле 2022 года Зеленский пригласил Макрона посетить Украину, чтобы тот воочию убедился, что российские войска совершают "геноцид", но Макрон отказался использовать этот термин.

Один из доверенных лиц французского президента рассказал, что Макрон сблизился с украинским президентом, поскольку был восхищен его драматической жизненной историей.

"В 2023 году я почувствовал, что между Владимиром Зеленским и Эммануэлем Макроном сложились отношения. Не политические отношения. Что-то другое. Зеленский доверял Макрону", – рассказал Леви, который был свидетелем общения между политиками.

Издание отметило, что оба лидера, являющиеся экспертами в области коммуникаций, демонстрировали свою крепкую дружбу объятиями и крепкими рукопожатиями на международных саммитах.

Когда французский президент посетил Киев, украинцы предложили устроить ужин для четверых вместе с их женами.

"Их отношения выходят далеко за рамки дипломатии. С начала войны между ними установились неразрывные связи", – отметил посол Франции в Киеве с 2023 года Гаэль Вейссьер.

Как сообщило издание, между мужчинами происходили частые и спонтанные обмены мнениями, выходящие за рамки протокола. Словно они были соратниками, Зеленский постоянно информировал Макрона о большинстве своих планов по противостоянию Москве.

"Эммануэль Макрон – это ни учитель для своего ученика, ни старший брат для Зеленского, но он – как мудрый и влиятельный друг", – отметил источник в украинской дипломатии.

Французский дипломат рассказал изданию, что Франция предоставляет Украине немного оружия и средств по сравнению с Германией и Великобританией, но политический импульс для оказания помощи Украине в Европе часто исходил именно от Макрона.

Он напомнил, что Париж поставил украинской армии бронетранспортеры AMX-10 еще в 2023 году, больше не опасаясь, что российский лидер назовет его соучастником военных действий.

Макрон попытался использовать свои хорошие отношения с Дональдом Трампом, который в конце 2024 года был переизбран президентом США и с которым он был знаком ещё с 2017 года, чтобы помочь делу Украины.

В декабре 2024 года, в кулуарах торжественного открытия собора Нотр-Дам де Пари, Макрон, по просьбе посла Украины во Франции, а также Леви, организовал личную встречу между миллиардером, который ещё не был официально приведён к присяге, но уже находившимся под влиянием российского лидера, и президентом Украины.

По словам одного из доверенных лиц французского президента, Трамп вел себя с Зеленским крайне неприятно.

В статье отмечается, что Макрон постоянно прилагал усилия для смягчения отношений между Киевом и Вашингтоном.

Французский президент стремился уменьшить зависимость Украины от американской помощи, одновременно работая над стратегической автономией Старого континента, которому угрожала прямая опасность со стороны Москвы.

Украина и Франция: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что президент Франции Эммануэль Макрон 14 июля в День взятия Бастилии рассказал, что гордился тем, что видел марширующих украинских военнослужащих бок о бок с французскими военными. За парадом наблюдал и президент Украины Владимир Зеленский. Кроме того, украинские пилоты, прошедшие обучение во Франции, должны были выступить в качестве вторых пилотов на борту двух французских истребителей Mirage 2000. Зеленский выразил мнение, что приглашение украинских защитников – это знак уважения и признания силы Украины.

Также мы писали, что Макрон заверил в намерении более решительно поддерживать Украину в долгосрочной перспективе. В частности, речь идет о предоставлении помощи в сфере противовоздушной обороны, а также о модернизации и приобретении Украиной штурмовой авиации – самолетов Rafale. Макрон заявил, что первые самолеты "должны появиться в украинском небе в 2028–2029 годах". Президент Франции добавил, что Украина получит лицензию на производство ракет Aster для комплексов SAMP/T.