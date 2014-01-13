Адвокат: Прокуратура допросила Луценко и предоставила ему статус потерпевшего

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщили адвокат Луценко Игорь Фомин и жена Луценко, народный депутат Ирина Луценко.

“В 11 часов сегодня приходил следователь снимать показания по событиям 11 января. Два часа они общались, после чего следователь общался со мной”, - сказала Луценко.

В свою очередь, Фомин добавил, что экс-министр сам выразил желание предоставить показания следователю, и сегодня он получил официально статус потерпевшего.

По словам Фомина, Луценко в общении с работником прокуратуры изложил факты, объяснил свое виденье ситуации и написал соответствующее заявление в прокуратуру.

Фомин отметил, что безоговорочным для него является тот факт, что Луценко в общении с бойцами «Беркута» пытался предотвратить избиение людей, а также безоговорочным является и тот факт, что именно от бойцов «Беркута» экс-министр получил травмы.

Также адвокат отметил, что в своих объяснениях следователю Луценко настаивал и просил привлечь к ответственности не непосредственных исполнителей избиения - рядовых бойцов «Беркута», а именно командиров, которые отдали приказ бить людей.

“Непосредственные исполнители были заложниками ситуации”, - отметил Фомин, пересказывая слова Луценко.

Адвокат также отметил, что следователь прокуратуры вел себя очень корректно, задавал очень четкие вопросы и никаких искажений в объяснениях, предоставленных Луценко, после их оформления не выявлено.

В то же время Фомин отметил, что любые эмоции, которые, возможно, допускал Луценко в общении с бойцами «Беркута», никоим образом не могут быть поводом для применения милицией спецсредств.

В свою очередь, супруга экс-министра допустила, что, наверно, у беркутовцев был обычный страх оказаться перевернутыми вместе с автобусом, который начали расшатывать участники Автомайдана. И, по ее мнению, Луценко вместе с другими гражданами попал под удары, когда пытался стать между ними и “Беркутом”.

Как сообщалось, 10 января возле Киево-Святошинского суда бойцы «Беркута» избили участников акции, которые протестовали против приговора суда так называемым «васильковским террористам». В результате драки 6 человек попали в больницу. Пострадали журналисты и народные депутаты.

Позже возле Святошинского райотдела милиции произошло новое столкновение между пикетчиками и «Беркутом», во время которой пострадал экс-министр внутренних дел Луценко и еще несколько человек. У Луценко диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные гематомы. Он получил 8 ударов дубинкой.

Прокуратура Киева по факту избиения Луценко открыла уголовное производство по статье о превышении служебных полномочий.

В то же время в МВД заявили, что правоохранители не били Луценко возле Святошинского райуправления милиции 10 января.

«В части относительно избиения экс-министра внутренних дел Юрия Луценко на основании видео был сделан вывод, что во время общения с работниками милиции и непосредственно после него телесных повреждений правоохранители ему не наносили», - подчеркнули в министерстве.