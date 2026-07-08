Вишня уже активно плодоносит, а это значит, что пора варить варенье.

Каждый год в период активного плодоношения вишни украинские хозяйки начинают варить варенье. У каждой женщины свой рецепт - с косточками и без них, но важно, чтобы угощение получилось густым, сладким и тягучим. Рассказываем, как сделать вишневое варенье, чтобы все подруги просили рецепт.

Варенье из вишни без косточек

Такое угощение станет настоящем открытием - зимой без него не обойдется ни одно чаепитие, и ни один приход гостей. Придется немного "повозиться", но зато результат оправдывает все затраченные усилия.

Ингредиенты:

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сахар - 1 кг;

вишни без косточек - 1 кг.

Вишни промыть под проточной водой, убрать все косточки, переложить фрукты в эмалированный таз и засыпать сахаром. Оставить на некоторое время, пока вишни не пустят сок, а сахар не станет бордового цвета. Затем взять таз в руки и потрясти несколько раз, перемешивая содержимое.

Миску поставить на конфорку, включить огонь и довести до кипения вишни с сахаром. Как только закипит - поварить на слабом огне 5 минут, потом убрать и не трогать 3-5 часов. Таким образом сделать трижды. Разлить горячее вишневое варенье без косточек по стерилизованным банкам, закатать крышками и убрать на хранение в темное и прохладное место.

Вишневое варенье с косточками "Пятиминутка"

Наверное, это самое ароматное и сладкое вишневое варенье - рецепт с косточками позволит вам не мучиться, доставая их, но зато есть другой лайфхак, который заметно упростит процесс готовки.

Ингредиенты:

вишня - 4 кг;

сахар - 3 кг;

вода - 1 л.

Вишню промыть, убрать листья и плодоножки, проколоть каждую ягоду зубочисткой. Переложить в кастрюлю, залить водой, довести до кипения, затем выключить огонь и оставить вишни прямо в емкости на ночь, чтобы они пропитались сиропом.

Утром достать ягоды шумовкой, переложить в эмалированную кастрюлю или таз. В оставшийся отвар всыпать сахар, довести до кипения, варить 5 минут. Убрать кастрюлю с огня, снять пенку, снова вскипятить сироп и варить еще 5 минут, в конце опять убрать пенку.

Готовый сироп влить к ягодам, аккуратно перемешать все деревянной лопаткой. Поставить на огонь, снова довести до кипения, варить 5 минут. Разлить горячее варенье по банкам, закрыть крышками и убрать на хранение. Вишневое варенье Пятиминутка будет готово к употреблению после полного остывания.

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