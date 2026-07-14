Верховная Рада расширила права военнослужащих из числа бывших осужденных

Женщинам-военнослужащим этой категории гарантируется право на декретный отпуск и уход за ребенком.

14 июля Верховная Рада Украины приняла закон, который приравнивает права военнослужащих из числа бывших осужденных к остальным защитникам.

За соответствующий законопроект о прохождении военной службы лицами, освобожденными условно-досрочно от отбывания наказания для прохождения военной службы по контракту (№ 15225), проголосовали 309 народных депутатов.

Изменения, вводимые этим законом, предусматривают:

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распространение на военнослужащих, условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания для прохождения военной службы по контракту, права на дополнительный отпуск после освобождения из плена;

введение для них права на ежегодный основной отпуск и определение условий его предоставления;

расширение перечня мест, где может предоставляться отпуск для лечения по заключению военно-врачебной комиссии;

гарантирование военнослужащим-женщинам этой категории права на отпуск в связи с беременностью и родами;

предоставление возможности перевода (перемещения) таких военнослужащих в другие подразделения Вооруженных сил Украины и определение условий такого перевода;

расширение перечня оснований для прекращения (расторжения) контракта и увольнения таких военнослужащих с военной службы.

Продление мобилизации в Украине

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 14 июля, ВР продлила срок действия военного положения в Украине на три месяца, до 31 октября. Также на 90 дней, то есть до 31 октября, была продлена всеобщая мобилизация.

Это уже 20-е голосование в парламенте по вопросу продления военного положения и всеобщей мобилизации. Оба законопроекта внес в парламент президент Украины Владимир Зеленский.

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