Путин сталкивается с растущим давлением из-за войны в Украине: в Вloomberg раскрыли главные признаки

Одна из причин заключается в том, что конфликт больше не ограничивается линией фронта.

Российский диктатор Владимир Путин сталкивается с растущим давлением из-за войны, которую он развязал в Украине. Это давление сдерживать сложнее, чем в первые годы полномасштабного вторжения.

Как пишет Bloomberg, одна из причин заключается в том, что конфликт больше не ограничивается линией фронта. Расширенная кампания Украины с использованием беспилотников и ракет проникает глубоко в тыл России, нарушая переработку нефти, поставки топлива и жизнь гражданского населения вдали от поля боя.

В частности, в этом году Украина значительно увеличила дальность и интенсивность своих ударов с помощью беспилотников и ракет на территории России, в том числе по Москве. Согласно анализу заявлений региональных властей, проведенному Bloomberg, более половины регионов России, на которые приходится свыше 70% населения страны, объявляли воздушную тревогу по крайней мере один раз в 2026 году.

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Это изменение отражает рост возможностей Украины в сфере дальних ударов и огромное количество беспилотников, которые она теперь может запускать, чтобы преодолевать сложные российские системы противовоздушной обороны.

Российские военные командиры признали, что защита от украинских атак становится всё более сложной.

Россия сталкивается со всё большим дефицитом топлива

В то же время Киев усилил атаки на топливную промышленность России до беспрецедентного уровня. Удары наносятся неоднократно по отдельным объектам, чтобы нанести максимальный ущерб и предотвратить быстрый ремонт.

По оценкам парижского Международного энергетического агентства, объем переработки сырой нефти на российских НПЗ в июне снизился до 3,8 миллиона баррелей в сутки с 5,4 миллиона в том же месяце 2025 года. Сейчас по всей стране наблюдается дефицит топлива, а нормирование и перебои с поставками в большинстве регионов России приводят к стремительному росту цен на бензин и вынуждают водителей часами стоять в очередях на заправках, а тем временем черный рынок топлива растет.

Рост цен на топливо, который в прошлом вызывал протесты в России, стал деликатным вопросом для Кремля в преддверии парламентских выборов в сентябре.

Военная экономика Путина находится под растущим давлением

В этом году российская экономика почти полностью остановилась, что побудило Путина требовать от чиновников объяснений и мер по изменению ситуации. Хотя военное производство по-прежнему расширяется, большинство гражданских отраслей промышленности сокращают производство и инвестиции.

Журналисты пришли к выводу, что пока Путин продолжает войну, признаков облегчения почти нет. Огромные государственные расходы на военные нужды вынуждают Банк России компенсировать инфляционное давление высокими процентными ставками.

Несмотря на депрессивное состояние экономики, заработная плата, а вместе с ней и потребительский спрос, продолжают расти, поскольку перенаправление ресурсов в оборонный сектор поддерживает острую нехватку рабочей силы, оставляя мало возможностей для смягчения финансовой политики.

Безрезультатность российской дипломатии

После того как Дональд Трамп принимал Путина в Анкоридже в августе 2025 года, Кремль надеялся, что президент США побудит Владимира Зеленского пойти на значительные уступки России в мирном соглашении. Этого так и не произошло, и даже главные помощники Путина по вопросам внешней политики начали признавать, что соглашение, основанное на том, что они называли "духом Анкориджа", маловероятно.

Россия продолжает утверждать, что её войска добиваются успехов на востоке Украины, что отрицает Киев. Между тем по мере затягивания войны экономические, военные и политические издержки продолжают расти, что делает Путина всё более уязвимым.

Популярность Путина падает

Согласно опросу ВЦИОМ, рейтинг доверия к Путину среди россиян за две недели до 10 июля снизился на 4,4 процентных пункта до 72,3%. В апреле рейтинг Путина упал до 71% - самого низкого показателя за всё время войны, - а затем снова вырос после того, как ВЦИОМ изменил свою методологию.

Рейтинг одобрения деятельности президента упал на 5 процентных пунктов до 74% в июньском опросе независимого московского "Левада-центра", тогда как доля россиян, считавших, что страна движется в правильном направлении, снизилась с 61% до 52%. Оба рейтинга также были самыми низкими с начала войны. В материале говорится:

"Это изменение отражает растущее разочарование россиян влиянием на повседневную жизнь украинских атак беспилотников и ракет, а также перебоями, вызванными ограничениями мобильного интернета и частыми отключениями по соображениям безопасности".

Потери РФ в войне

Как сообщал УНИАН, в Донецкой области российская армия теряет более 400 солдат, чтобы захватить один квадратный километр территории Украины.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские воины прилагают все усилия, чтобы сделать каждый шаг врага максимально дорогостоящим и изнурительным. Он подчеркнул, что Силы обороны должны перехватывать стратегическую инициативу, поэтому оборона носит активный характер.

Сырский добавил, что для приостановки наступления россиян и ограничения их возможностей наносить массированные ракетно-авиационные удары Силы обороны наносят удары по объектам российского военно-промышленного комплекса на расстояниях до 2 тыс. км.

Главнокомандующий добавил, что в рамках операции "Middle Strike" происходит уничтожение логистической сети россиян на расстоянии до 200–300 км от линии фронта. По его словам, это должно отразиться на поле боя.

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