Эксперты назвали 5 лучших смартфонов с топовым чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5

Если вам нужен максимально топовый Android-смартфон без компромиссов, стоит обратить внимание на устройства с Snapdragon 8 Elite Gen 5. Это самый мощный мобильный чип Qualcomm на текущий момент, который обеспечивает высокую скорость работы, энергоэффективность, поддержку "тяжелых" игр и современные ИИ-функции.

Эксперты портала Gizmochina посоветовали 5 лучших смартфонов со Snapdragon 8 Elite Gen 5. В список вошли модели Samsung, Xiaomi, Oppo, OnePlus и RedMagic, которые выделяются не только скоростью, но и экранами, камерами и автономностью.

Samsung Galaxy S26 Ultra

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Эксперты назвали 5 лучших смартфонов с топовым чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5

Samsung S26 Ultra называют универсальным выбором для большинства пользователей. Смартфон получил один из лучших AMOLED-дисплеев на рынке, камеру с основным сенсором на 200 Мп, длительную программную поддержку и фирменные функции Galaxy AI.

Устройство работает на кастомизированном чипе Snapdragon 8 Elite Gen 5 для Galaxy, который работает на более высокой скорости, чем обычная версия.

Oppo Find X9 Ultra

Эксперты назвали 5 лучших смартфонов с топовым чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5

Второе место в рейтинге занял Oppo Find X9 Ultra, который делает ставку на автономность и фотосъемку. Одной из главных особенностей модели стала батарея 7050 мАч, которой при обычном использовании хватает на два дня без подзарядки.

Не менее впечатляет и камера. Основной блок включает два 200-Мп и два 50-Мп сенсора, что позволяет получать детализированные фото и качественное видео практически при любом освещении.

Xiaomi 17 Ultra

Эксперты назвали 5 лучших смартфонов с топовым чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5

В список лучших также вошел Xiaomi 17 Ultra. Смартфон оснащен передовым процессором Snapdragon, продвинутой системой камер Leica и впечатляющей автономностью с быстрой зарядкой от 0 до 100% за 45 минут.

Самой сильной стороной Xiaomi остается система камер, обеспечивающая высокую детализацию, точную цветопередачу и хорошую резкость снимков. Смартфон способен записывать видео в разрешении 8K, а перископический телеобъектив поддерживает непрерывный оптический зум от 3,2 до 4,3 раза.

OnePlus 15

Эксперты назвали 5 лучших смартфонов с топовым чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5

OnePlus 15 является одним из самых доступных флагманов с Snapdragon 8 Elite Gen 5. Несмотря на более низкую цену, модель получила спецификации уровня флагманов. Она оснащена 6,78-дюймовым LTPO AMOLED-экраном с частотой 165 Гц, тройной камерой на 50 Мп и аккумулятором на 7300 мАч.

Автономности OnePlus хватает более чем на сутки активного использования, а благодаря быстрой зарядке 120 Вт аккумулятор можно восполнить за полчаса.

RedMagic 11S Pro

Эксперты назвали 5 лучших смартфонов с топовым чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5

Любителям мобильных игр авторы рейтинга рекомендуют обратить внимание на RedMagic 11S Pro. Смартфон работает на разогнанной версии процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading Version, а также оснащен дополнительным игровым чипом RedCore R4, который отвечает за сенсорный отклик, аудио и виброотдачу.

Чтобы избежать перегрева, телефон оснащен встроенным турбовентилятором со скоростью 24 000 об/мин, гибридной системой охлаждения с жидким металлом и испарительной камерой площадью 13 116 мм². Кроме того, на боковой грани предусмотрены сенсорные игровые триггеры.

Ранее бенчмарк AnTuTu обновил рейтинг Android-смартфонов по соотношению цены и производительности. Самый выгодный для покупки флагман спродает iQOO, а в бюджетном сегменте лидируют устройства Redmi.

УНИАН собрал топ-5 лучших смартфонов стоимостью до 10 000 грн. Несмотря на низкую цену, многие из них предлагают шустрые экраны, большие батареи и длительную программную поддержку.

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