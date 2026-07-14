Как найти любовь без приложений для знакомств: 2 совета, которые работают

Многие устали от поисков отношений в интернете.

Коуч по отношениям с многолетним опытом Эми Чан посоветовала, как знакомиться с людьми без использования приложений для знакомств, от которых многие устали, пишет CNBC.

Напоминается, что опрос 2025 года от журнала Forbes Health показал, что 78% людей хотя бы иногда, а многие часто или постоянно, чувствуют эмоциональное, психологическое или даже физическое истощение из-за приложений для знакомств.

"Многие просто устали от дейтинг-приложений", - отметила Чан.

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Тем, кто чувствует эту усталость, но все же мечтает о новых знакомствах, эксперт посоветовала попробовать следующее:

Позвольте общим интересам помочь в знакомстве. Особенно летом, когда хочется чаще выходить из дома и проводить время среди людей, эксперт советует опираться на собственные увлечения и выбирать занятия, которые действительно приносят удовольствие. Это может быть спортивный клуб, творческие курсы, например керамика, или любое другое хобби. Регулярно посещая такие места, вы будете чаще встречать одних и тех же людей, а привычное общение со временем может перерасти в симпатию или более близкую связь. Эми Чан объяснила, что в таких ситуациях работает эффект простого знакомства: чем чаще человек появляется в нашей жизни, тем более положительное впечатление он может производить. По ее словам, иногда мозгу нужно время, чтобы разобраться, какие именно чувства возникают к новому знакомому - дружеские или романтические. Именно поэтому живое общение в естественной обстановке может дать больше возможностей для развития отношений, чем знакомство через приложения.

Окружайте себя людьми, которые хотят развиваться. Чан также посоветовала искать мероприятия и сообщества, связанные с вашими интересами. Для этого можно использовать специальные сервисы вроде Meetup и Luma или самостоятельно находить в интернете тематические клубы, курсы и встречи. По мнению эксперта, хорошим вариантом могут стать и ретриты, поскольку там часто собираются люди, которые стремятся учиться, развиваться и работать над собой. При этом не стоит отправляться на такие мероприятия исключительно с целью найти будущего партнера. Гораздо полезнее воспринимать их как возможность расширить круг общения, познакомиться с новыми людьми и просто получить новый опыт. Такой подход помогает снизить давление, расслабиться и получать больше удовольствия от жизни.

Напомним, ранее психолог назвал 7 скрытых признаков крайне нездоровых отношений.

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