Как хранить оливковое масло, чтобы продлить его свежесть

Этот продукт боится света, тепла и воздуха.

Порой люди покупают большую бутылку оливкового масла, а затем ставят ее в шкаф "до лучших времен". Они могут думать, что растительное масло довольно стабильно и может храниться долгий срок. Но у оливкового масла есть определенный срок годности, хотя правильное хранение может его продлить, говорится на сайте Eating Well.

По словам профессора пищевых наук Массачусетского университета Эрика Декера, все масла со временем прогоркают. Он добавил, что лучшим способом защиты масла является темнота - его нужно перелить в светонепроницаемою емкость, например, керамический графин. Это предпочтительнее, чем темная бутылка, которая все-таки частично прозрачная.

Важно наливать свежее масло в чистую и абсолютно сухую емкость. Даже несколько капель из предыдущей порции ускорят окисление новой.

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При этом прогорклое масло лучше не использовать в пищу. Помимо плохого вкуса там образуются соединения, которые вредны кишечнику. Как подтверждается в научной статье об окислении растительных масел, употребление испорченного продукта может привести к долгосрочному окислительному стрессу в организме. Это, в свою очередь, может вызвать целый ряд серьезных проблем со здоровьем, включая болезни сердца, аллергические реакции, обширное воспаление и даже некоторые виды онкологии.

Как сохранить масло свежим

Помимо света, масло нужно защищать от тепла и кислорода. Поэтому его следует поставить подальше от плиты или духовки.

И все равно, хранить его нужно ограниченное время. Поэтому покупать оливковое масло лучше в небольших фасовках.

Как понять, что оливковое масло испортилось

Первым признаком является запах. Прогорклость можно почувствовать буквально носом. Некоторые также отмечают, что просроченное оливковое масло может пахнуть воском, как коробка восковых мелков. Так что, если вам кажется, что вы готовите со школьными принадлежностями вместо растительного масла, пришло время найти новую бутылку. Если запах не показателен, тогда масло можно попробовать - горечь еще один признак того, что масло испортилось.

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