Звезда 'Великолепного века' публично призналась в любви к Москве и русскому языку

В последние годы артистка неоднократно выражала свое положительное отношение к РФ.

Турецко-немецкая актриса, звезда сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли в очередной раз отличилась, озвучив свою пророссийскую позицию. В этот раз она публично призналась в любви к РФ и Москве, игнорируя таким образом развязанную Россией войну против Украины.

Так, во время беседы с российским блогером Алеком Надиряном Узерли выразила свое восхищение РФ, пытаясь говорить по-русски.

"Москва так прекрасна, я ее обожаю", - заявила она.

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Также актриса заявила, что еще в школе учила русский язык и сейчас помнит лишь алфавит.

"Я уже почти все забыла. Мне очень досадно, потому что я люблю русский язык и Москву, и Россию. Я могу читать на русском, но, к сожалению, ничего не понимаю", - сказала она.

Мерьем Узерли - что важно знать

Мерьем Узерли - актриса турецко-немецкого происхождения, которая стала широко известна после исполнения роли Хюррем-султан в популярном сериале "Великолепный век".

В последние годы артистка неоднократно рассказывала о своем положительном отношении к России. Она отмечала, что ей близки Москва и Санкт-Петербург, а также говорила о своей симпатии к русскому языку. Кроме того, актриса заявляла, что после проведения ДНК-теста узнала о наличии русских корней.

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