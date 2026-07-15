До 30 лет или пожизненно: в Польше намерены ужесточить наказание за неподчинение приказу военнослужащими

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш пояснил, что, опираясь на опыт Украины, Польша рассматривает возможность внесения изменений в Уголовный кодекс.

Министерство юстиции Польши в сотрудничестве, в частности, с Министерством национальной обороны рассматривает изменения в Уголовный кодекс, касающиеся военной дисциплины, сообщает Polsat News со ссылкой на Rzeczpospolita.

Издание отметило, что на рассмотрении министерства уже находится предложение, подготовленное по заказу Комиссии по кодификации уголовного права.

"Эксперты предлагают в ней ужесточить наказание за неподчинение солдата приказу в боевой ситуации. Максимальный срок наказания должен увеличиться с нынешних трех лет лишения свободы до 30 лет, а то и пожизненного заключения", – отмечается в статье.

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Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш рассказал, что несколько месяцев назад поручил провести анализ всех изменений в законодательстве, внедрение которых было бы необходимым в случае вспышки вооруженного конфликта.

"Мы ориентируемся здесь на Украину в плане изменений, которые Украине пришлось внести очень быстро, поскольку вооруженное столкновение застало ее врасплох, а законодательство к этому не было готово", – пояснил он.

Глава Министерства обороны добавил, что министр юстиции Вальдемар Журек во вторник представил ему записку по анализу Уголовного кодекса.

"Никаких решений по этому поводу пока не принято. Мы будем анализировать ситуацию так, чтобы соблюсти все правовые нормы и сформировать законодательство таким образом, чтобы оно гарантировало эффективную защиту Республики", – заверил Косиняк-Камыш.

Издание сообщило, что вице-премьер, отвечая на вопрос, являются ли предложенные Министерством юстиции изменения целесообразными, добавил, что выскажет своё мнение по поводу них после ознакомления с материалами, присланными главой ведомства.

Отношение Польши к войне в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что, по мнению премьер-министра Польши Дональда Туска, скорый мир в Украине маловероятен. Туск прогнозирует, что Россия продолжит войну как минимум до зимы. Более того, по словам польского премьера, "все ожидают эскалации действий со стороны России". Он добавил, что осенью Польша проведет военные учения совместно с вооруженными силами Франции и Великобритании, чтобы они могли быть готовы обеспечить безопасность Украины и региона после достижения мирного соглашения или прекращения огня.

Также мы писали, что Косиняк-Камыш высказал мнение, что все украинские мужчины призывного возраста, которые сейчас проживают в Польше, должны вернуться домой, чтобы пополнить ряды ВСУ. Он призвал вернуть домой украинских беженцев, которые "ездят на роскошных автомобилях". В Польше также вносят поправки в закон о гражданстве, которые в наибольшей степени могут коснуться именно украинцев. В частности, одно из изменений касается увеличения срока проживания в Польше до восьми лет.

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