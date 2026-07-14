'Убийственный дух русского мира выветривается': в Лавре открыли Дальнее пещеры (фото, видео)

Кроме того, на территории Киево-Печерской лавры освятили памятный знак гетьману Ивану Мазепе.

Вслед за Ближними пещерами, открытыми для посетителей в феврале 2026 года, в Национальном заповеднике "Киево-Печерская лавра" туристам и верующим наконец-то стали доступны и Дальние пещеры. Торжественное открытие пещер состоялось 14 июля 2026 года.

Как сообщает корреспондент УНИАН, пока что, по крайней мере до середины сентября, Дальние пещеры будут работать в тестовом режиме.

Так, с 14 по 15 августа в пещеры смогут попасть только паломники, каждую пятницу и воскресенье с 09:00 до 12:00. Далее формат приема посетителей будет расширен: в первой половине дня в пещеры будут пускать паломнические группы, а после технического перерыва – экскурсионные.

Одновременно в подземный комплекс будут допускать группы до 12 человек – по предварительной записи или в порядке живой очереди.

Отметим, что история Дальних пещер Лавры началась в 1074 году, когда там был похоронен один из основателей Киево-Печерского монастыря преподобный Феодосий. Сейчас же там покоятся мощи 49 канонизированных святых, а общая длина подземных коридоров Дальних пещер составляет 293 метра.

Кроме того, 14 июля 2026 года при участии предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания состоялось освящение памятного знака гетману Ивану Мазепе.

Он был установлен в честь благотворительной деятельности Мазепы в Киево-Печерской лавре. Именно при его поддержке в конце XVII – начале XVIII века был возведен и обновлен ряд монастырских сооружений, а архитектура мазепинской эпохи в значительной степени сформировала современный облик национальной святыни.

Одним из ключевых элементов композиции стал мощовик, который, согласно музейной легенде, принадлежал Ивану Мазепе и символизирует преемственность украинской государственной традиции от казацкой эпохи до современности.

Выступая на церемонии, митрополит обратил внимание, что в настоящее время на территории Лавры практически нет захоронений славных предков украинцев.

"Это специально страна-агрессор веками уничтожала нашу национальную память. Нет ни князей, ни гетманов, все рассеяны по миру или вообще уничтожены места их захоронения. Но наша обязанность – это вернуть, собрать и создать национальный пантеон наших героев прошлого, и помнить героев современных, которые сейчас защищают нашу территориальную целостность", – заявил Епифаний.

При этом он заверил, что русский дух будет постепенно изгнан из стен Лавры.

"Постепенно наша Лавра восстанавливается, укрепляется, украинизируется. И этот зловещий, человекоубийственный дух "русского мира" выветривается, уходит из этого святого места. Лавра становится настоящей украинской святыней", – добавил митрополит.

Российская атака на Киево-Печерскую лавру

Как сообщал УНИАН, российский обстрел в ночь на 15 июня 2026 года нанес серьезный ущерб многим объектам Киево-Печерской лавры. Больше всего пострадал Успенский собор.

Впрочем, уже 19 июня Лавра частично возобновила работу – тогда заработали Ближние пещеры, Большая лаврская колокольня, церковь святых Антония и Феодосия Печерских с трапезной палатой, а также церковь Спаса на Берестове.

Между тем, в начале июля 2026 года Кабинет министров Украины принял постановление, согласно которому Украинский национальный пантеон будет размещен на территории Национального заповедника "Киево-Печерская лавра".

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