Летит на сотни километров и активно маневрирует: Флэш о российской ракете 'Бандероль'

Эта ракета может запускаться с воздушных носителей и, вероятно, с установки РСЗО "Торнадо".

Ежедневно россияне могут запускать по четыре ракеты "Бандероль". Это ракета, которая летит на несколько сотен километров и несет боеголовку с 50 кг взрывчатого вещества, рассказал советник министра обороны Украины Сергей (Флэш) Бескрестнов в своем Telegram-канале.

По его словам, план производства на этот год составляет 120 ракет в месяц. То есть ежедневно противник сможет запускать 4 таких ракеты. Однако он отметил, что завод пока не достиг планового показателя производства.

Флэш рассказал, что ракета может запускаться с воздушных носителей и, вероятно, с установки РСЗО "Торнадо": "Недаром ее сделали диаметром 30 см. Сейчас "Бандероль" запускают с БПЛА "Орион". Современная война показала сложность применения крупных БПЛА над фронтовой территорией и в тылу противника. Крупные БПЛА – слишком легкая мишень. Будь то "Орион" или "Байрактар". Поэтому для "Ориона" придумали применение – запускать "Бандероли" с территории России. Хотя запуски "Бандероли" с вертолёта Ми-8 уже тоже отработаны".

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Ракета, как продолжил Флэш, имеет боеголовку ОФБЧ-150 с 50 кг взрывчатого вещества. По его словам, условно можно сравнить ее поражающую способность с "Шахедом" с двойной БЧ (90 кг). Он отметил, что ракета может пролетать до 500 км, но максимальная дальность ее ударов фиксировалась на расстоянии 300 километров.

Кроме того, Флэш отметил, что обычно ракета летит на высоте 400–2000 метров, но перед ударом опускается до 200 метров. Ракета способна достаточно активно маневрировать во время полета.

"Например, чтобы развернуться назад, ей требуется расстояние всего 2,5 км. Ракета наводится по сигналам спутниковой навигации, подвержена воздействию РЭБ, но имеет систему автономной навигации. В целом ничего выдающегося. Бюджетная крылатая ракета с небольшой боеголовкой", – резюмировал он.

Можно ли сбить ракету "Бандероль"

Как сообщал УНИАН, авиационный эксперт Константин Криволап заявил, что "Бандероль" – это баллажирующий боеприпас. Это своеобразный гибрид БПЛА и крылатой ракеты, который сложно сбить во время массированной атаки, когда противник использует различные воздушные средства для нанесения удара.

По его словам, сбить такую ракету легче, если она находится в воздушном пространстве одна. Но возникают сложности, когда она летит вместе с ракетами и "Шахедами".

Авиационный эксперт отметил, что "Бандероль" долетает довольно быстро. При этом у Украины пока нет соответствующих средств обнаружения.

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