Украина впервые получит истребители Rafale: авиаэксперт перечислил плюсы и минусы самолета

Президент Франции Эммануэль Макрон 13 июля заявил, что Украина получит первые истребители Rafale уже в 2028-2029 годах. О том, как эти самолеты укрепят украинские Воздушные силы и как будут конкурировать с российскими истребителями, УНИАН поговорил с авиационным экспертом Богданом Долинце.
Чем эти самолеты принципиально отличаются от тех машин, которые уже защищают украинское небо? В частности, речь идет о французских Mirage 2000 и американских F-16?
Если мы говорим о Rafale, то это современный самолет так называемого 4++ поколения. То есть технологически он значительно современнее, чем Mirage 2000, которые Украина получила ранее. Он оснащён более современной радиолокационной системой, позволяющей обнаруживать цели, сопровождать их и обеспечивать поражение. Кроме того, он имеет современный защищённый радар и бортовую систему РЭБ, которая позволяет сбивать вражеские ракеты и выводить из строя вражеские радары.
Сам самолёт имеет два двигателя, в отличие от Mirage 2000 и американских F-16, у которых по одному двигателю. Наличие двух двигателей приводит к удорожанию стоимости летного часа примерно в полтора раза, то есть до 30 тысяч долларов. Это затрудняет техническое обслуживание и подготовку самолета к выполнению задач. Но тем не менее, благодаря этому он обладает фактически крейсерской сверхзвуковой скоростью - 1,4-1,6 Маха, что позволяет экономить топливо в этом режиме.
Во-вторых, самолет обладает большей грузоподъемностью, то есть он фактически может быть оснащен вооружением для выполнения нескольких типов миссий одновременно. В частности, это может быть отражение атаки воздушных целей, а также нанесение ударов по наземным целям.
Если сравнивать Rafale с основными российскими истребителями, применяемыми в этой войне, в чём его преимущество?
Основным соперником Rafale является российский Су-35. Но у него есть некоторые отличия, в частности, значительно более слабая бортовая радиоэлектронная система, более слабый радар, который к тому же менее защищен от средств РЭБ. Если говорить о бортовых системах РЭБ и радиоэлектронной разведки, то здесь французский самолет имеет определенное преимущество, поскольку у него на борту установлено более современное технологичное РЭБ.
С точки зрения вооружения, в целом оно у них схоже. В частности, Rafale использует ракеты Meteor, дальность поражения которых составляет до 200 км, а российский Су-35 имеет ракету с чуть большей дальностью - Р-37М. Однако она менее точна и на большом расстоянии не всегда эффективно попадает в цель. Но реальные результаты этих двух самолетов можно будет увидеть только после применения обеих машин в боевых условиях.
Насколько Rafale сложен в обслуживании, требователен к качеству взлетно-посадочных полос? Сможет ли он взлетать с обычных автомобильных дорог, как это делают другие наши "птички"?
Поскольку этот самолёт имеет два двигателя и более сложное бортовое оборудование, он требует большего количества оборудования и средств для подготовки к вылетам, чем шведский Gripen. Его воздухозаборники расположены достаточно низко, что, в частности, ограничивает возможности его эксплуатации с так называемых неподготовленных взлетно-посадочных площадок и полос. То есть ему требуются полосы, похожие на те, которые нужны F-16: там не должно быть камней и пыли. В то же время Rafale проектируются с возможностью посадки на палубу авианосца, поэтому у них нет таких проблем с передней стойкой шасси, как у F-16, где она гораздо слабее и поэтому требует очень качественных и ровных взлетно-посадочных полос.
Сколько времени может занять подготовка пилотов для истребителей Rafale?
Для каждого типа самолета необходимо проводить специальную подготовку или дообучение. И Rafale здесь не исключение. Если говорить о подготовке новых пилотов с нуля, то на это уйдет несколько лет. Если речь идет о дообучении или подготовке пилотов, которые уже имели допуск и эксплуатировали соответствующую технику, то это будет зависеть от того, на какой платформе они летали ранее. Для тех пилотов, которые используют Mirage 2000, срок подготовки может быть намного короче - до 6 месяцев - чем для тех, кто эксплуатирует советскую технику, или даже тех, кто летает на американских F-16, поскольку в этом случае речь идет о годе и более.
Насколько сложно будет Воздушным силам Украины одновременно содержать и обслуживать такой "зоопарк" машин: советские Су/МиГ, американские F-16, французские Mirage 2000, а теперь ещё и Rafale? К тому же есть заказ на Gripen.
Действительно, чем больше воздушных судов находится на вооружении, тем существенно выше стоимость их содержания. Это также создает дополнительные сложности с их техническим обслуживанием, ремонтом и применением. Но в нынешних условиях у Украины нет альтернативных вариантов, мы работаем с тем, что имеем. А советские платформы Су-25 и Су-27, которые Украина имела и продолжает эксплуатировать, достаточно быстро исчерпывают своё летное время. Во время войны или после её завершения они могут быть очень быстро выведены из эксплуатации.
Богдан Игоревич Долинце родился в 1988 году в Киеве. Получил степень магистра в Национальном авиационном университете по специальности "Авиационные и ракетно-космические летательные аппараты". Общественный деятель и эксперт по авиации и инфраструктуре. Главный редактор авиационного портала "Авиабиз". Является главой комитета авиационного транспорта Экспертного совета при Министерстве инфраструктуры.