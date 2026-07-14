Украина впервые получит истребители Rafale: авиаэксперт перечислил плюсы и минусы самолета

По его словам, основным конкурентом Rafale является российский Су-35.

Президент Франции Эммануэль Макрон 13 июля заявил, что Украина получит первые истребители Rafale уже в 2028-2029 годах. О том, как эти самолеты укрепят украинские Воздушные силы и как будут конкурировать с российскими истребителями, УНИАН поговорил с авиационным экспертом Богданом Долинце.

Чем эти самолеты принципиально отличаются от тех машин, которые уже защищают украинское небо? В частности, речь идет о французских Mirage 2000 и американских F-16?

Если мы говорим о Rafale, то это современный самолет так называемого 4++ поколения. То есть технологически он значительно современнее, чем Mirage 2000, которые Украина получила ранее. Он оснащён более современной радиолокационной системой, позволяющей обнаруживать цели, сопровождать их и обеспечивать поражение. Кроме того, он имеет современный защищённый радар и бортовую систему РЭБ, которая позволяет сбивать вражеские ракеты и выводить из строя вражеские радары.

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Сам самолёт имеет два двигателя, в отличие от Mirage 2000 и американских F-16, у которых по одному двигателю. Наличие двух двигателей приводит к удорожанию стоимости летного часа примерно в полтора раза, то есть до 30 тысяч долларов. Это затрудняет техническое обслуживание и подготовку самолета к выполнению задач. Но тем не менее, благодаря этому он обладает фактически крейсерской сверхзвуковой скоростью - 1,4-1,6 Маха, что позволяет экономить топливо в этом режиме.

Во-вторых, самолет обладает большей грузоподъемностью, то есть он фактически может быть оснащен вооружением для выполнения нескольких типов миссий одновременно. В частности, это может быть отражение атаки воздушных целей, а также нанесение ударов по наземным целям.

Если сравнивать Rafale с основными российскими истребителями, применяемыми в этой войне, в чём его преимущество?

Основным соперником Rafale является российский Су-35. Но у него есть некоторые отличия, в частности, значительно более слабая бортовая радиоэлектронная система, более слабый радар, который к тому же менее защищен от средств РЭБ. Если говорить о бортовых системах РЭБ и радиоэлектронной разведки, то здесь французский самолет имеет определенное преимущество, поскольку у него на борту установлено более современное технологичное РЭБ.

С точки зрения вооружения, в целом оно у них схоже. В частности, Rafale использует ракеты Meteor, дальность поражения которых составляет до 200 км, а российский Су-35 имеет ракету с чуть большей дальностью - Р-37М. Однако она менее точна и на большом расстоянии не всегда эффективно попадает в цель. Но реальные результаты этих двух самолетов можно будет увидеть только после применения обеих машин в боевых условиях.

Насколько Rafale сложен в обслуживании, требователен к качеству взлетно-посадочных полос? Сможет ли он взлетать с обычных автомобильных дорог, как это делают другие наши "птички"?

Поскольку этот самолёт имеет два двигателя и более сложное бортовое оборудование, он требует большего количества оборудования и средств для подготовки к вылетам, чем шведский Gripen. Его воздухозаборники расположены достаточно низко, что, в частности, ограничивает возможности его эксплуатации с так называемых неподготовленных взлетно-посадочных площадок и полос. То есть ему требуются полосы, похожие на те, которые нужны F-16: там не должно быть камней и пыли. В то же время Rafale проектируются с возможностью посадки на палубу авианосца, поэтому у них нет таких проблем с передней стойкой шасси, как у F-16, где она гораздо слабее и поэтому требует очень качественных и ровных взлетно-посадочных полос.

Сколько времени может занять подготовка пилотов для истребителей Rafale?

Для каждого типа самолета необходимо проводить специальную подготовку или дообучение. И Rafale здесь не исключение. Если говорить о подготовке новых пилотов с нуля, то на это уйдет несколько лет. Если речь идет о дообучении или подготовке пилотов, которые уже имели допуск и эксплуатировали соответствующую технику, то это будет зависеть от того, на какой платформе они летали ранее. Для тех пилотов, которые используют Mirage 2000, срок подготовки может быть намного короче - до 6 месяцев - чем для тех, кто эксплуатирует советскую технику, или даже тех, кто летает на американских F-16, поскольку в этом случае речь идет о годе и более.

Насколько сложно будет Воздушным силам Украины одновременно содержать и обслуживать такой "зоопарк" машин: советские Су/МиГ, американские F-16, французские Mirage 2000, а теперь ещё и Rafale? К тому же есть заказ на Gripen.

Действительно, чем больше воздушных судов находится на вооружении, тем существенно выше стоимость их содержания. Это также создает дополнительные сложности с их техническим обслуживанием, ремонтом и применением. Но в нынешних условиях у Украины нет альтернативных вариантов, мы работаем с тем, что имеем. А советские платформы Су-25 и Су-27, которые Украина имела и продолжает эксплуатировать, достаточно быстро исчерпывают своё летное время. Во время войны или после её завершения они могут быть очень быстро выведены из эксплуатации.

справка Богдан Долинце Авиационный эксперт Богдан Игоревич Долинце родился в 1988 году в Киеве. Получил степень магистра в Национальном авиационном университете по специальности "Авиационные и ракетно-космические летательные аппараты". Общественный деятель и эксперт по авиации и инфраструктуре. Главный редактор авиационного портала "Авиабиз". Является главой комитета авиационного транспорта Экспертного совета при Министерстве инфраструктуры.

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