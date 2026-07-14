Как отмыть пятна от чая и кофе со столешницы: эффективные методы для различных поверхностей

Для всех типов поверхностей действует одно правило.

Чай и кофе известны тем, что наносят вред зубам, одежде и кухонным поверхностям, ведь содержат танины. Это природные химические соединения, которые могут изменять цвет различных материалов и волокон настолько эффективно, что их часто используют в красителях. Как пишет The Spruce, несмотря на то, что пятна от чая и кофе относятся к самым сложным для удаления, от них можно избавиться, если действовать быстро и применять соответствующие методы очистки.

Лучший способ удаления пятен с кухонных столешниц

"Для всех типов поверхностей действует одно правило: немедленно удаляйте пролитый чай или кофе, прежде чем пигменты успеют оставить пятна", - говорит Джессика Эк, эксперт по уборке и заместитель вице-президента Американского института уборки.

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Однако стоит знать, что именно использовать, в зависимости от материала столешницы.

Натуральный и искусственный камень

Если ваша столешница изготовлена из мрамора, гранита, кварца или другого материала на основе камня, вытрите пролитую жидкость насухо салфеткой из микрофибры. Затем используйте средство для чистки камня с нейтральным рН или смесь теплой воды с небольшим количеством средства для мытья посуды.

Эк отмечает, что мрамор и некоторые другие виды натурального камня очень пористые, поэтому время имеет решающее значение. Кварц, являющийся искусственным материалом, позволяет немного больше времени на реакцию.

"Хотя многие рекомендуют использовать пасту из пищевой соды, Эк предостерегает от этого, поскольку она может привести к обесцвечиванию или повреждению камня. Попробуйте эту пасту только в крайнем случае и обязательно сначала опробуйте её на небольшом и незаметном участке", - цитирует издание.

Ламинат

По сравнению с цельными плитами или блоками, ламинат представляет собой материал, состоящий из нескольких слоев, которые в основном включают пропитанную смолой крафт-бумагу, декоративный слой, нанесенный на бумагу, а также защитное верхнее покрытие из меламиновой смолы.

"Из-за этого ламинат уязвим к влаге и стоячей воде, поэтому пролитую жидкость следует немедленно вытереть и очистить поверхность, а также полностью высушить её после уборки. Используйте неабразивное универсальное чистящее средство, разрешенное для применения на ламинате, или, опять же, тёплую воду с моющим средством для посуды, а затем протрите поверхность мягкой салфеткой из микрофибры", - посоветовали в материале.

Деревянная столешница

Домашнее средство из теплой воды с моющим средством для посуды тоже подходит для деревянных столешниц, однако вы также можете найти чистящие средства, предназначенные специально для дерева.

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