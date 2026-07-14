Члены Всеукраинской ассоциации рынка электронных сигарет фигурируют в судебных делах о незаконном обороте вейпов

Всеукраинская ассоциация рынка электронных сигарет (ВАРЕС) объединяет участников, чья хозяйственная деятельность системно связана с оборотом нелегальных электронных сигарет, что подтверждено судебными решениями.

Об этом свидетельствует информация из Единого реестра судебных решений.

Согласно сайту ассоциации, в ее состав входят 4 участника, в частности Cloud Castle Lab, No Limit, Enjoy Smoke и Best Component.

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Четверо заявленных участников фигурируют в судебных материалах по делу о незаконном обороте подакцизной продукции.

1. Участники ВАРЕС – NO LIMIT и BEST COMONENT

В частности, Богунский районный суд Житомира вынес приговор в отношении организованной группы по делу о незаконном изготовлении и сбыте подакцизных товаров.В материалах дела фигурируют жидкости для электронных сигарет под брендами BRO, BestComponent, Balon, Cool, Zloy, Salt Jar, SHOCK и другими.

Бренды BRO (принадлежат компании No Limit) и BESTCOMPONENT указаны как производимые участниками ВАРЕС и фигурируют в качестве продукции, изготовленной осужденной организованной группой.

Суд признал виновными четырех человек, назначил штрафы и постановил конфисковать незаконно изготовленную продукцию, оборудование и изъятые средства.

В обнародованном приговоре Богунского районного суда г. Житомира прямо указано, что один из обвиняемых "с 2015 года работал менеджером по закупкам товара, затем юрисконсультом, директором. Были созданы компании ООО "Ноулимит", ООО "Магникументерпрайз". Это была единая структура, которая занималась закупкой электронных сигарет, ингредиентов (пропилен, никотин) и производила жидкость для них". Кроме того, о взаимосвязи BestComponent и No limit указано в этом же приговоре.

2. Участник ВАРЕС – CLOUD CASTLE

В Волынской области правоохранители расследовали деятельностьсети из 11 магазинов Cloud Castle, где, по материалам следствия, реализовывались жидкости для электронных сигарет без марок акцизного налога. В рамках данного разбирательства суд выдал разрешение на обыск автомобиля Tesla Model S, зарегистрированного на главу ВАРЕС Андрея Соломина.

По результатам обыска были изъяты наличные средства, мобильные телефоны и другое имущество. По номеру дела можно получить информацию о том, что именно Андрей Соломин был заявителем при обжаловании постановления о наложении ареста.

Также в Хмельницком районном управлении полиции ведется расследование незаконной продажи запрещенных вейпов в магазине Cloud Castle. В частности, Хмельницкий городской районный суд вынес постановление, в тексте которого фигурирует сеть Cloud Castle за незаконную продажу ароматизированных вейпов.

Cloud Castle связана с председателем ассоциации Андреем Соломиным, который является основателем компании.

3. Участник ВАРЕС – ENJOY SMOKE

Дзержинский районный суд Харькова установил факт продажи жидкости для электронных сигарет с содержанием никотина без соответствующей лицензии сетью Enjoy Smoke.

Эти обстоятельства ставят под сомнение публичные заявления ВАРЕС о том, что она представляет исключительно легальный рынок электронных сигарет.

Как сообщалось, доля нелегального рынка электронных сигарет в Украине составляет 94%.

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